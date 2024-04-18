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Лише таланти відрізнять справжніх кроликів від шоколадних за 45 секунд

18 квітня 2024 05:29
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Головоломка від відомого карикатуриста — знайдіть шоколадних зайців серед справжніх за 45 секунд
Візуальна головоломка, де потрібно знайти шоколадних кроликів. Фото ілюстративне: The Dudolf
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Незабаром Великдень, тому відомий карикатурист Гергелі Дудас створив непросту, але дуже цікаву оптичну головоломку. У цій загадці вам потрібно відшукати трьох шоколадних кроликів на малюнку, де зображена величезна кількість справжніх кроликів.

Головоломку Гергелі Дудас оприлюднив на своєму сайті.

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Оптична головоломка — знайдіть шоколадних кроликів за 45 секунд

Перед собою ви можете побачити малюнок, на якому зображена величезна кількість кроликів. Якщо вам здається, що, крім них, на зображені більше нічого немає, то це не так, адже на ньому серед справжніх причаїлися шоколадні кролики.

Спробуйте знайти цих кроликів, але на цю задачу вам дається лише 45 секунд. Використовуйте всі свої вміння, щоб дізнатися, чи уважна ви людина та чи маєте ви гострий зір, як деякі люди, які здатні одразу ж помічати неочевидні речі. 

Але перш ніж розв’язувати цю головоломку, зробіть декілька простих, але дуже важливих речей. Підіть до якогось місця, де немає людей, візьміть до рук один пристрій, на якому увімкніть відео з головоломкою, і другий, де встановіть таймер на 45 секунд. Отже, залишається лише побажати вам успіху!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: The Dudolf

Що ж, якщо вам вдалося відшукати шоколадних кроликів, вітаємо, ви є уважною людиною з гострим зором. Проте якщо ви так і не зрозуміли, де справжні кролики, а де шоколадні, пропонуємо вам подивитися на відповідь.

Правильна відповідь — де шоколадні кролики

Отже, одного шоколадного кролика ви можете побачити у верхній частині малюнку, другого — посередині, а ось третя тваринка причаїлася у нижньому лівому кутку. 

Нагадаємо, ми писали про цікаву оптичну ілюзію, де потрібно відшукати унікальну гілку бананів. 

Раніше ми розповідали про непросту оптичну головоломку, в якій потрібно знайти котика серед сов. 

Також ми повідомляли про яскраву милу головоломку, де потрібно знайти відмінності.

оптична ілюзія
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тест на уважність
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