Оптична головоломка: лише водій з високим IQ знайде за 30 секунд порушника ПДР

Шукаємо порушника. Малюнок: CarFinance 247

На малюнку зображено 32 автомобілі, але лише один з них порушує важливе правило дорожнього руху. Знайдіть його за 30 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Щоб не ускладнювати й без того непросте завдання, одразу підкажемо, що потрібно шукати автомобіль, який не вмикає габаритні вогні.

Нагадаємо, що в Україні з 1 травня залишається норма, яка вказує на необхідність вмикати денні ходові вогні та інші освітлювальні прилади на транспортних засобах, що рухаються за межами населених пунктів. Торік восени уряд змінив правила, адже раніше ця норма діяла з жовтня по травень. Наразі вона чинна цілий рік.

Встановіть таймер на 30 секунд та з'ясуйте, чи зможете ви відшукати машину-порушника.

Користь оптичних ілюзій та головоломок

Регулярно тренуючи мозок, ви покращуєте свою здатність зосереджуватися та помічати деталі.

Люди, які регулярно випробовують себе оптичними ілюзіями та головоломками, значно покращують навички розв'язання проблем, концентрацію та увагу, що може допомогти запобігти зниженню когнітивних здібностей у похилому віці.

Оптичні ілюзії можуть покращити зір, дозволяючи бачити дрібний шрифт.

Вже знайшли порушника?

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували оптичні головоломки з транспортними засобами — тут і тут.