Оптическая головоломка: только водитель с высоким IQ найдет за 30 секунд нарушителя ПДД

Ищем нарушителя. Рисунок: CarFinance 247

На рисунке изображено 32 автомобиля, но только один из них нарушает важное правило дорожного движения. Найдите его через 30 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Чтобы не усложнять и без того непростую задачу, сразу подскажем, что нужно искать автомобиль, который не включил габаритные огни.

Напомним, что в Украине с 1 мая остается норма, указывающая на необходимость включать дневные ходовые огни и другие осветительные приборы на транспортных средствах, двигающихся за пределами населенных пунктов. В прошлом году осенью правительство изменило правила, ведь раньше эта норма действовала с октября по май. Сейчас она работает круглый год.

Установите таймер на 30 секунд и выясните, сможете ли вы найти машину-нарушителя.

Польза оптических иллюзий и головоломок

Регулярно тренируя мозг, вы улучшаете свою способность сосредотачиваться и замечать детали.

Люди, регулярно испытывающие себя оптическими иллюзиями и головоломками, значительно улучшают навыки решения проблем, концентрацию и внимание, что может помочь предотвратить снижение когнитивных способностей в преклонном возрасте.

Оптические иллюзии могут улучшить зрение, позволяя видеть мелкий шрифт.

Уже нашли нарушителя?

Правильный ответ

Ранее мы предлагали оптические головоломки с транспортными средствами — здесь и здесь.