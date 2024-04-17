Оптическая головоломка: только водитель с высоким IQ найдет за 30 секунд нарушителя ПДД

Только водитель с высоким IQ найдет за 30 секунд авто, нарушающее ПДД
На рисунке изображено 32 автомобиля, но только один из них нарушает важное правило дорожного движения. Найдите его через 30 секунд.
Задание предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Нарушитель ПДД"
Чтобы не усложнять и без того непростую задачу, сразу подскажем, что нужно искать автомобиль, который не включил габаритные огни.
Напомним, что в Украине с 1 мая остается норма, указывающая на необходимость включать дневные ходовые огни и другие осветительные приборы на транспортных средствах, двигающихся за пределами населенных пунктов. В прошлом году осенью правительство изменило правила, ведь раньше эта норма действовала с октября по май. Сейчас она работает круглый год.
Установите таймер на 30 секунд и выясните, сможете ли вы найти машину-нарушителя.
Польза оптических иллюзий и головоломок
- Регулярно тренируя мозг, вы улучшаете свою способность сосредотачиваться и замечать детали.
- Люди, регулярно испытывающие себя оптическими иллюзиями и головоломками, значительно улучшают навыки решения проблем, концентрацию и внимание, что может помочь предотвратить снижение когнитивных способностей в преклонном возрасте.
- Оптические иллюзии могут улучшить зрение, позволяя видеть мелкий шрифт.
Уже нашли нарушителя?
Правильный ответ
Ранее мы предлагали оптические головоломки с транспортными средствами — здесь и здесь.
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