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Только таланты отличат настоящих кроликов от шоколадных за 45 секунд

18 апреля 2024 05:29
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Головоломка от известного карикатуриста — найдите шоколадных зайцев среди настоящих за 45 секунд
Визуальная головоломка, где нужно найти шоколадных кроликов. Фото иллюстративное: The Dudolf
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Вскоре Пасха, потому известный карикатурист Гергели Дудас создал непростую, но очень интересную оптическую головоломку. В этой загадке вам нужно найти трех шоколадных кроликов на рисунке, где изображено множество настоящих кроликов.

Головоломку Гергели Дудас обнародовал на своем сайте.

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Оптическая головоломка — найдите шоколадных кроликов за 45 секунд

Перед собой вы можете увидеть рисунок, на котором изображено множество кроликов. Если вам кажется, что кроме них на изображении больше ничего нет, то это не так, ведь на нем среди настоящих притаились шоколадные кролики.

Попытайтесь найти этих кроликов, но на эту задачу вам дается всего 45 секунд. Используйте все свои умения, чтобы узнать, внимательный ли вы человек и имеете ли вы острое зрение, как некоторые люди, которые способны сразу же замечать неочевидные вещи.

Но прежде, чем решать эту головоломку, сделайте несколько простых, но очень важных вещей. Пойдите в место, где нет людей, возьмите в руки одно устройство, на котором включите видео с головоломкой, и другое, где установите таймер на 45 секунд. Итак, остается только пожелать вам удачи!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптическая головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: The Dudolf

Что ж, если вам удалось отыскать шоколадных кроликов, поздравляем, вы являетесь внимательным человеком с острым зрением. Однако если вы так и не поняли, где настоящие кролики, а где шоколадные, предлагаем вам посмотреть на ответ.

Правильный ответ — где шоколадные кролики

Итак, одного шоколадного кролика вы можете увидеть в верхней части рисунка, второго — посередине, а вот третье животное притаилось в нижнем левом углу.

Напомним, мы писали об интересной оптической иллюзии, где нужно найти уникальную связку бананов.

Раньше мы рассказывали о непростой оптической головоломке, в которой нужно найти котика среди сов.

Также мы сообщали о яркой милой головоломке, где нужно найти отличия.

оптическая иллюзия
головоломка
тест на внимательность
загадки

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