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Допоможіть милій дівчинці знайти три відмінності на мальовничій галявині

26 квітня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: знайдіть три відмінності на мальовничій галявині
Тут є три відмінності. Малюнок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На картинках, які, на перший погляд, не відрізняються, зображено веселу дівчину, яка готує собі вечерю на кострі. Але між малюнками є три  відмінності, які потрібно шукати на дівчині, галявині, в горах, будиночку й взагалі скрізь.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Допоможіть милій дівчинці знайти три відмінності на мальовничій галявині - фото 1

Спробуйте знайти три відмінності, хоча це й може бути нелегко з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках. Ліс, гори, галявина, вогонь, дівчинка в поході — різниця може ховатися будь-де.

Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд.

Користь від головоломок з відмінностями

Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість розвитку як для дитини, так і для її батьків.

З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:

  • кмітливість;
  • уважність;
  • потяг до пізнання миру;
  • логіка;
  • розумові здібності.

Вже знайшли три відмінності?

Правильна відповідь

Допоможіть милій дівчинці знайти три відмінності на мальовничій галявині - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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