Оптична головоломка: знайдіть три відмінності на мальовничій галявині

Тут є три відмінності. Малюнок: dumapp

На картинках, які, на перший погляд, не відрізняються, зображено веселу дівчину, яка готує собі вечерю на кострі. Але між малюнками є три відмінності, які потрібно шукати на дівчині, галявині, в горах, будиночку й взагалі скрізь.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Спробуйте знайти три відмінності, хоча це й може бути нелегко з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках. Ліс, гори, галявина, вогонь, дівчинка в поході — різниця може ховатися будь-де.

Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд.

Користь від головоломок з відмінностями

Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість розвитку як для дитини, так і для її батьків.

З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:

кмітливість;

уважність;

потяг до пізнання миру;

логіка;

розумові здібності.

Вже знайшли три відмінності?

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.