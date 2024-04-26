Оптична головоломка: знайдіть три відмінності на мальовничій галявині

Допоможіть милій дівчинці знайти три відмінності на мальовничій галявині
На картинках, які, на перший погляд, не відрізняються, зображено веселу дівчину, яка готує собі вечерю на кострі. Але між малюнками є три відмінності, які потрібно шукати на дівчині, галявині, в горах, будиночку й взагалі скрізь.
Завдання запропонував канал Dumapp.
Оптична головоломка "Дівчинка"
Спробуйте знайти три відмінності, хоча це й може бути нелегко з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках. Ліс, гори, галявина, вогонь, дівчинка в поході — різниця може ховатися будь-де.
Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд.
Користь від головоломок з відмінностями
Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість розвитку як для дитини, так і для її батьків.
З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:
- кмітливість;
- уважність;
- потяг до пізнання миру;
- логіка;
- розумові здібності.
Вже знайшли три відмінності?
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.
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