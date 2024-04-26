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Помогите милой девочке найти три отличия на живописной лужайке

26 апреля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: найдите три отличия на живописной лужайке
Здесь есть три отличия. Рисунок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На картинках, которые, на первый взгляд, не отличаются, изображена веселая девушка, готовящая себе ужин на костре. Но между рисунками есть три отличия, которые нужно искать на девушке, лужайке, в горах, домике и вообще везде.

Задание предложил канал Dumapp.

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Помогите милой девочке найти три отличия на живописной лужайке - фото 1

Попытайтесь найти три отличия, хотя это и может быть нелегко учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках. Лес, горы, лужайка, огонь, девочка в походе — разница может прятаться где угодно.

Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд.

Польза от головоломок с отличиями

Это не только веселый и полезный способ провести время, но и возможность развития как для ребенка, так и его родителей.

С каждой головоломкой тренируются и производятся полезные качества:

  • сообразительность;
  • внимательность;
  • тяга к познанию мира;
  • логика;
  • умственные способности.

Уже нашли три отличия?

Правильный ответ

Помогите милой девочке найти три отличия на живописной лужайке - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка

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