Оптическая головоломка: найдите три отличия на живописной лужайке

Здесь есть три отличия. Рисунок: dumapp

На картинках, которые, на первый взгляд, не отличаются, изображена веселая девушка, готовящая себе ужин на костре. Но между рисунками есть три отличия, которые нужно искать на девушке, лужайке, в горах, домике и вообще везде.

Задание предложил канал Dumapp.

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Попытайтесь найти три отличия, хотя это и может быть нелегко учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках. Лес, горы, лужайка, огонь, девочка в походе — разница может прятаться где угодно.

Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд.

Польза от головоломок с отличиями

Это не только веселый и полезный способ провести время, но и возможность развития как для ребенка, так и его родителей.

С каждой головоломкой тренируются и производятся полезные качества:

сообразительность;

внимательность;

тяга к познанию мира;

логика;

умственные способности.

Уже нашли три отличия?

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.