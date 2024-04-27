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К семейству бакланов прибился маленький воробей — отыщите его за 9 секунд

27 апреля 2024 07:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Загадка для чрезвычайно умных людей — за 9 секунд найдите воробья среди бакланов
Оптическая головоломка, где нужно найти воробья. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В мире есть множество различных загадок, способных развивать интеллектуальные способности и улучшать остроту зрения. Например, существует одна головоломка, с помощью которой можно проверить, нужно ли вам улучшать свой уровень IQ или он уже высокий.

Головоломку представили на "УНИАН".

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Оптическая головоломка — найдите воробья среди бакланов за девять секунд

Перед собой вы можете увидеть обычную фотографию, на которой есть необычное дерево. На этом дереве сидит несколько бакланов — один расположился на ветке, еще несколько сидят в гнезде, а вот одна птица решила улететь куда-то.

Среди них притаился маленький воробей, который хитро слился с деревом на этой фотографии. Попытайтесь найти эту хитрую маленькую птичку всего за девять секунд и получите подарок — чрезвычайно высокий уровень интеллектуальных способностей и очень острое зрение.

Подключите к решению этой головоломки все свои способности, но сначала сделайте кое-что важное. Сначала возьмите какое-нибудь устройство, на котором вам будет удобно разгадывать эту загадку, затем спрячтесь от людей, чтобы они вас не отвлекали, а после этого установите таймер на девять секунд. Что ж, теперь вы точно готовы, поэтому желаем удачи!

Визуальная загадка на уровень IQ
Визуальная загадка на уровень IQ. Фото: УНИАН

Итак, если вы быстро и без проблем увидели на этой фотографии маленького воробья, это означает, что вы очень умный человек. Однако, если вам не удалось это сделать за девять секунд, не огорчайтесь и повторите попытку. Или вы можете посмотреть, где же спрятался воробушек.

Правильный ответ — где воробей

Внимательно посмотрите на самый низ этой фотографии, а именно — на одно из гнезд чуть ниже бакланов. Там немного слева и сидит воробей, который слился с ветками, поэтому его трудно сразу заметить.

Правильный ответ на оптическую загадку
Правильный ответ на оптическую загадку. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали о сверхтяжелой оптической загадке, где нужно найти метлу на грязном полу.

Раньше мы рассказывали о непростой головоломке, в которой нужно отыскать кисточку.

Также мы сообщали о визуальной головоломке, где нужно отыскать кукушку на лужайке.

оптическая иллюзия
головоломка
тест на внимательность
загадки

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