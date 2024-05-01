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Загадка для самых красивых — найдите клубнику среди открыток за 9 секунд

1 мая 2024 07:19
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Эстетически красивая иллюзия для настоящих талантов — попробуйте за 9 секунд найти клубнику
Оптическая иллюзия, где нужно найти клубнику. Фото иллюстративное: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Существует довольно симпатичная, но очень непростая оптическая иллюзия, которая способна запутать любого. Попробуйте найти клубнику на рисунке за ограниченный промежуток времени и докажите себе, что вы являетесь очень внимательным человеком с высоким уровнем интеллекта.

Головоломку представили на "УНИАН".

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Оптическая иллюзия — найдите клубнику за девять секунд

Перед вами на рисунке огромная куча открыток, на которых изображены красивые сердечки. Однако, среди этих открыток притаилась и клубника, которую отыскать удастся только самому умному человеку. Попытайтесь найти ее, используя все свои умения.

Но сделать это вам нужно всего за девять секунд, что очень усложняет эту задачу. Попытайтесь отыскать, где же клубника, и приложите максимум усилий на то, чтобы доказать себе, что вы заслуживаете звания самого умного человека.

Однако, не спешите сразу начинать, ведь к этому нужно тщательно подготовиться. Сначала стоит уединиться, чтобы не отвлекаться на посторонние вещи, затем нужно взять одно устройство для решения загадки, а другое — для установки таймера на девять секунд. Теперь вы точно готовы, поэтому желаем удачи!

Оптическая иллюзия на остроту зрения
Оптическая иллюзия на остроту зрения. Фото иллюстративное: УНИАН

Что ж, вам очень повезло, если вы обнаружили клубнику на рисунке за небольшой промежуток времени. Однако, если вы не смогли этого сделать, не расстраивайтесь и попробуйте еще, пока не найдете ягоду. Если вы не хотите тратить больше времени, ловите подсказку.

Правильный ответ — где клубника

Зрительно разделите этот рисунок на четыре части и обратите внимание на левую нижнюю. Там среди открыток и лежит та самая клубника, которую вам нужно было найти.

Правильный ответ на оптическую иллюзию
Правильный ответ на оптическую иллюзию. Фото иллюстративное: УНИАН

Напомним, мы писали об оптической иллюзии, где нужно найти уникальный кубик на рисунке.

Раньше мы рассказывали о головоломке, в которой нужно отыскать метлу на полу.

Также мы сообщали о яркой оптической головоломке, где нужно найти кисточку на рисунке.

оптическая иллюзия
головоломка
тест на внимательность
загадки

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