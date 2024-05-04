Оптическая головоломка — только очень умный человек найдет ошибку за 5 секунд

Оптическая головоломка, где нужно найти ошибку. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Различные головоломки с картинками помогают улучшать интеллектуальные способности и умение быстро решать те или иные загадки. Предлагаем вам проверить свой уровень IQ в новой головоломке, где нужно найти серьезную ошибку на картинке.

Головоломку представили на Obozrevatel.

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Перед вами картинка, на которой изображена обычная рабочая атмосфера и мужчина. Он пытается рассчитать время, которое ему нужно потратить на решение какой-то рабочей задачи. На картинке есть монитор компьютера с клавиатурой, настольный календарь и растение.

Мужчина держит в руке планшет, на котором решил открыть календарь, но есть одна довольно грубая ошибка, которую допустил художник, когда рисовал эту картинку. Ее вам, собственно, и нужно отыскать, но сделать это необходимо всего за пять секунд.

Приложите максимум усилий, чтобы попытаться решить головоломку, но сначала тщательно настройтесь. Сначала пойдите туда, где нет людей, а затем установите таймер на пять секунд. Итак, если вы готовы принять этот вызов, нам остается пожелать вам удачи!

Оптическая головоломка на уровень интеллекта. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Что ж, вы являетесь настоящим умником, если вам удалось решить эту непростую головоломку. Однако, если вы так и не поняли, что же не так на картинке, не падайте духом и попробуйте свои силы еще раз. Если вы не хотите больше тратить на это время, но вам интересно узнать, где ошибка, ловите подсказку!

Правильный ответ — где ошибка

Обратите внимание на экран монитора компьютера и настольный и мобильный календарь. Если вы посмотрите на указанную дату, то увидите, что на экране дата отличается от календарной, поэтому мужчина, вероятно, не перевел ее на своем компьютере.

Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Напомним, мы писали о непростой оптической головоломке, где нужно найти яблоко в комнате с хламом.

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