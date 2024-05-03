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Лише один зі 100 знайде кота на нечіткому зображенні натовпу за 10 секунд

3 травня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише один зі 100 знайде у натовпі кота за 10 секунд
Бачите кота? Малюнок: ARY News
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Всі ми бачимо море облич, але серед них надійно заховався талановитий кіт. Лише найрозумніші з нас знайдуть домашню тваринку за 10 секунд.

Завдання запропонував The Sun.

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Лише один зі 100 знайде кота на нечіткому зображенні натовпу за 10 секунд - фото 1

Знайти невловного кота важче, ніж ви думаєте, адже одразу багато облич відвертають увагу.

Кіт також бездоганно поєднується з усіма людьми на цьому зображенні.

Приглушений колір фотографії також ускладнює пошук чогось, що може виділятися.

Якщо ви шукаєте підказку, то кіт сірий. Однак через це його ще важче знайти.

Переваги оптичних ілюзій та головоломок

  • Сприяють розумовій спритності та гнучкості.
  • Розвивають аналітичне мислення та вміння розв'язувати.
  • Покращують роботу пам'яті.
  • Заохочують мислити нестандартно та сприяють розвитку креативності.
  • Покращують увагу.
  • Знімають стрес.

Вже знайшли кота?

Правильна відповідь

Лише один зі 100 знайде кота на нечіткому зображенні натовпу за 10 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

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зір
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головоломка

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