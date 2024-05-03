Оптична головоломка: лише один зі 100 знайде у натовпі кота за 10 секунд

Бачите кота? Малюнок: ARY News

Всі ми бачимо море облич, але серед них надійно заховався талановитий кіт. Лише найрозумніші з нас знайдуть домашню тваринку за 10 секунд.

Завдання запропонував The Sun.

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Оптична головоломка "Кіт"

Знайти невловного кота важче, ніж ви думаєте, адже одразу багато облич відвертають увагу.

Кіт також бездоганно поєднується з усіма людьми на цьому зображенні.

Приглушений колір фотографії також ускладнює пошук чогось, що може виділятися.

Якщо ви шукаєте підказку, то кіт сірий. Однак через це його ще важче знайти.

Переваги оптичних ілюзій та головоломок

Сприяють розумовій спритності та гнучкості.

Розвивають аналітичне мислення та вміння розв'язувати.

Покращують роботу пам'яті.

Заохочують мислити нестандартно та сприяють розвитку креативності.

Покращують увагу.

Знімають стрес.

Вже знайшли кота?

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.