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Лишь один из 100 найдет кота на нечетком изображении толпы за 10 секунд

3 мая 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только один из 100 найдет в толпе кота за 10 секунд
Видите кота? Рисунок: ARY News
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Все мы видим море лиц, но среди них надежно спрятался талантливый кот. Лишь самые умные из нас найдут домашнее животное за 10 секунд.

Задание предложил The Sun.

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Только один из 100 найдет кота на нечетком изображении толпы за 10 секунд - фото 1

Найти неуловимого кота труднее, чем вы думаете, ведь сразу многие лица отвлекают.

Кот также идеально сочетается со всеми людьми на этом изображении.

Приглушенный цвет фотографии также затрудняет поиск чего-либо выделяющегося.

Если вы ищете подсказку, то кот серый. Однако поэтому его еще труднее найти.

Преимущества оптических иллюзий и головоломок

  • Содействуют умственной ловкости и гибкости.
  • Развивают аналитическое мышление и умение решать.
  • Улучшают работу памяти.
  • Поощряют мыслить нестандартно и способствуют развитию креативности.
  • Улучшают внимание.
  • Снимают стресс.

Уже нашли кота?

Правильный ответ

Только один из 100 найдет кота на нечетком изображении толпы за 10 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

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