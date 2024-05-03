Оптическая головоломка: только один из 100 найдет в толпе кота за 10 секунд

Видите кота? Рисунок: ARY News

Все мы видим море лиц, но среди них надежно спрятался талантливый кот. Лишь самые умные из нас найдут домашнее животное за 10 секунд.

Задание предложил The Sun.

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Оптическая головоломка "Кот"

Найти неуловимого кота труднее, чем вы думаете, ведь сразу многие лица отвлекают.

Кот также идеально сочетается со всеми людьми на этом изображении.

Приглушенный цвет фотографии также затрудняет поиск чего-либо выделяющегося.

Если вы ищете подсказку, то кот серый. Однако поэтому его еще труднее найти.

Преимущества оптических иллюзий и головоломок

Содействуют умственной ловкости и гибкости.

Развивают аналитическое мышление и умение решать.

Улучшают работу памяти.

Поощряют мыслить нестандартно и способствуют развитию креативности.

Улучшают внимание.

Снимают стресс.

Уже нашли кота?

Правильный ответ

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.