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Таємниці тропічного лісу — знайдіть тварину на фото за 7 секунд

8 травня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише найкмітливіші помітять тварину на дереві за 7 секунд
Бачите тварину? Малюнок: the-sun.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В тропічному лісі важко щось помітити окрім гілок та листя. Лише найкмітливіші помітять тварину на дереві за 7 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Таємниці тропічного лісу — знайдіть тварину на фото за 7 секунд - фото 1

Завдання може бути набагато складнішим, ніж здається.

Будь-хто помітить дерево посеред тропічного лісу, але лише найспостережливіші знайдуть приховану тварину.

Тримайте підказку. На фото замаскувалася зелена ігуана.

Велика рептилія знайшла притулок у тропічних лісах національного парку Тортугеро, Коста-Ріка.

Встановіть таймер на сім секунд. Але майте на увазі, час летить.

Переваги оптичних ілюзій та головоломок

  • Сприяють розумовій спритності та гнучкості.
  • Розвивають аналітичне мислення та вміння розв'язувати проблеми.
  • Покращують роботу пам'яті.
  • Заохочують мислити нестандартно та сприяють розвитку креативності.
  • Покращують увагу.
  • Знімають стрес.

Знайшли ігуану?

Правильна відповідь

 

Таємниці тропічного лісу — знайдіть тварину на фото за 7 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували розв'язати не менш чудернацькі оптичні головоломки — тут і тут.

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