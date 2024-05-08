Оптична головоломка: лише найкмітливіші помітять тварину на дереві за 7 секунд

Бачите тварину? Малюнок: the-sun.com

В тропічному лісі важко щось помітити окрім гілок та листя. Лише найкмітливіші помітять тварину на дереві за 7 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Завдання може бути набагато складнішим, ніж здається.

Будь-хто помітить дерево посеред тропічного лісу, але лише найспостережливіші знайдуть приховану тварину.

Тримайте підказку. На фото замаскувалася зелена ігуана.

Велика рептилія знайшла притулок у тропічних лісах національного парку Тортугеро, Коста-Ріка.

Встановіть таймер на сім секунд. Але майте на увазі, час летить.

Переваги оптичних ілюзій та головоломок

Сприяють розумовій спритності та гнучкості.

Розвивають аналітичне мислення та вміння розв'язувати проблеми.

Покращують роботу пам'яті.

Заохочують мислити нестандартно та сприяють розвитку креативності.

Покращують увагу.

Знімають стрес.

Знайшли ігуану?

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували розв'язати не менш чудернацькі оптичні головоломки — тут і тут.