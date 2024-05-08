Оптическая головоломка: только самые сообразительные заметят животное на дереве за 7 секунд

Видите животное? Рисунок: the-sun.com

В тропическом лесу трудно заметить что-то, кроме ветвей и листьев. Лишь самые сообразительные заметят животное на дереве за 7 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Задача может быть гораздо сложнее, чем кажется.

Любой заметит дерево посреди тропического леса, но только самые наблюдательные найдут скрытое животное.

Следуйте подсказке. На фото замаскировалась зеленая игуана.

Большая рептилия обрела убежище в тропических лесах национального парка Тортугеро, Коста-Рика.

Установите таймер на семь секунд. Но имейте в виду, время летит.

Преимущества оптических иллюзий и головоломок

Содействуют умственной ловкости и гибкости.

Развивают аналитическое мышление и умение решать проблемы.

Улучшают работу памяти.

Поощряют мыслить нестандартно и способствуют развитию креативности.

Улучшают внимание.

Снимают стресс.

Нашли игуану?

Правильный ответ

Ранее мы предлагали решить не менее причудливые оптические головоломки — здесь и здесь.