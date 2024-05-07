Оптическая головоломка: только одаренные найдут оленя на фото за 10 секунд

Видите оленя? Фото: Caters

Нетрудно увидеть камни и деревья, но только глаз следопыта и высокий IQ помогут заметить оленя за 10 секунд. Чтобы разгадать эту иллюзию, придется мыслить нестандартно.

Задание предложила The Sun.

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Только одаренные игроки смогут заметить неуловимое животное, скрытое на фото, в течение 10 секунд.

Хотите проверить свое зрение?

Фотографию сделал Роан дю Плессис в частном заповеднике Нгала в Южной Африке.

Роан, родом из Йоханнесбурга, сказал, что один из его американских гостей заметил маленького клипспрингера (разновидность антилоп). Эти животные способны легко сливаться со скалистой поверхностью, поэтому их почти невозможно заметить.

Если вы считаете, что у вас острый глаз, установите таймер на телефоне и проверьте его.

Нашли оленя?

Правильный ответ





Ранее мы предлагали найти кота в сложных оптических иллюзиях — здесь и здесь.