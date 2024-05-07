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Все видят камни на фото, но только одаренные найдут оленя за 10 секунд

7 мая 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только одаренные найдут оленя на фото за 10 секунд
Видите оленя? Фото: Caters
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Нетрудно увидеть камни и деревья, но только глаз следопыта и высокий IQ помогут заметить оленя за 10 секунд. Чтобы разгадать эту иллюзию, придется мыслить нестандартно.

Задание предложила The Sun.

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Все видят камни на фото, но только одаренные найдут оленя за 10 секунд - фото 1

Только одаренные игроки смогут заметить неуловимое животное, скрытое на фото, в течение 10 секунд.

Хотите проверить свое зрение?

Фотографию сделал Роан дю Плессис в частном заповеднике Нгала в Южной Африке.

Роан, родом из Йоханнесбурга, сказал, что один из его американских гостей заметил маленького клипспрингера (разновидность антилоп). Эти животные способны легко сливаться со скалистой поверхностью, поэтому их почти невозможно заметить.

Если вы считаете, что у вас острый глаз, установите таймер на телефоне и проверьте его.

Нашли оленя?

Правильный ответ


Все видят камни на фото, но только одаренные найдут оленя за 10 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали найти кота в сложных оптических иллюзиях — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
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тест
головоломка

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