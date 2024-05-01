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Головоломка только для остроглазых следопытов — найдите кролика среди контраста трав

1 мая 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: только единицы найдут кролика в поле за 10 секунд
Видите кролика? Фото: The US Sun
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На первый взгляд, мы видим только поле, но при более близком рассмотрении вы сможете настроить свое зрение на мелкие детали. Это нужно сделать для того, чтобы найти кролика за 10 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Головоломка только для острозорых следопытов - найдите кролика среди контраста трав - фото 1

Изображение резко контрастное — зеленая трава растет рядом с высокой желтой. Благодаря этому маленькому кролику легче слиться с окружающим пейзажем.

Готовы? Включите секундомер и начинайте.

Эта головоломка не только проверит навыки восприятия, но и знания о поведении и адаптации животных.

Кролики являются добычей, поэтому скрываются большую часть своей жизни от хищников. Кролик ожидает опасности как с земли (волки, лисы, люди), так и из воздуха (ястребы и совы).

Если логика все еще не помогает найти маленькое животное, примените системный подход. Выберите любой угол фото и просмотрите изображение вверх и вниз или слева направо.

Уже нашли кролика?

Большинство игроков никогда его не увидят, пока не получат подсказку.

Правильный ответ

Головоломка только для острозвездных следопытов - найдите кролика среди контраста трав - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

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