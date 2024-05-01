Оптична ілюзія: лише одиниці знайдуть кролика в полі за 10 секунд

Бачите кролика? Фото: The U.S. Sun

На перший погляд, ми бачимо лише поле, але при ближчому розгляді ви зможете налаштувати свій зір на дрібні деталі. Це потрібно зробити для того, щоб знайти кролика за 10 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Зображення різко контрастне — зелена трава росте поруч з високою жовтою. Завдяки цьому маленькому кролику легше злитися з навколишнім пейзажем.

Готові? Увімкніть секундомір та розпочинайте.

Ця головоломка не лише перевірить навички сприйняття, але й знання про поведінку та адаптацію тварин.

Кролики є здобиччю, тому витрачають більшу частину свого життя на переховування від хижаків. Кролик очікує на небезпеку як з землі (вовки, лиси, люди), так й з повітря (яструби та сови).

Якщо логіка все ще не допомагає знайти маленьку тварину, застосуйте систематичний підхід. Виберіть будь-який кут фото та прогляньте зображення вгору та вниз або зліва направо.

Вже знайшли кролика?

Більшість гравців ніколи його не побачать, поки не отримають підказку.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.