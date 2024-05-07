Оптична головоломка: лише обдаровані знайдуть оленя на фото за 10 секунд

Бачите оленя? Фото: Caters

Не важко побачити каміння та дерева, але лише око слідопита та високий IQ допоможуть помітити оленя за 10 секунд. Щоб розгадати цю ілюзію, доведеться мислити нестандартно.

Завдання запропонувала The Sun.

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Лише обдаровані гравці зможуть помітити невловну тварину, приховану на фото, протягом 10 секунд.

Бажаєте перевірити свій зір?

Фотографію зробив Роан дю Плессіс у приватному заповіднику Нгала в Південній Африці.

Роан, який родом з Йоганнесбурга, сказав, що один з його американських гостей помітив маленького кліпспрінгера (різновид антилоп). Ці тварини здатні легко зливатися зі скелястою поверхнею, тому їх майже неможливо помітити.

Якщо ви вважаєте, що маєте гостре око, встановіть таймер на телефоні та перевірте його.

Знайшли оленя?

Правильна відповідь





Раніше ми пропонували знайти кота в складних оптичних ілюзіях — тут і тут.