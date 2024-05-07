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Всі бачать каміння на фото, але лише обдаровані знайдуть оленя за 10 секунд

7 травня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише обдаровані знайдуть оленя на фото за 10 секунд
Бачите оленя? Фото: Caters
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Не важко побачити каміння та дерева, але лише око слідопита та високий IQ допоможуть помітити оленя за 10 секунд. Щоб розгадати цю ілюзію, доведеться мислити нестандартно.

Завдання запропонувала The Sun.

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Всі бачать каміння на фото, але лише обдаровані знайдуть оленя за 10 секунд - фото 1

Лише обдаровані гравці зможуть помітити невловну тварину, приховану на фото, протягом 10 секунд.

Бажаєте перевірити свій зір?

Фотографію зробив Роан дю Плессіс у приватному заповіднику Нгала в Південній Африці.

Роан, який родом з Йоганнесбурга, сказав, що один з його американських гостей помітив маленького кліпспрінгера (різновид антилоп). Ці тварини здатні легко зливатися зі скелястою поверхнею, тому їх майже неможливо помітити.

Якщо ви вважаєте, що маєте гостре око, встановіть таймер на телефоні та перевірте його.

Знайшли оленя?

Правильна відповідь


Всі бачать каміння на фото, але лише обдаровані знайдуть оленя за 10 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували знайти кота в складних оптичних ілюзіях — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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