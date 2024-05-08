Візуальна загадка — спробуйте за 5 секунд знайти пиріжок, який відкусив собака

Оптична головоломка, в якій потрібно знайти відкушений пиріжок. Фото ілюстративне: УНІАН

Різні загадки здатні не тільки розвинути нашу мозкову діяльність, а й перевірити навіть інтелектуальні здібності. Спробуйте вирішити одну оптичну головоломку, де потрібно дізнатися, який з пиріжків відкусив невгамовний песик, і доведіть, що ви — розумна людина.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть надкушений пиріжок за п’ять секунд

Якщо ви подивитеся на картинку перед собою, то побачите, що на ній зображена велика кількість тарілок, на яких лежить по п’ять пиріжків. Біля них сидить собака, який з хитрими очима робить вигляд, що він не чіпав ці смачні пиріжки.

Проте, це не правда, адже песик вирішив спробувати один пиріжок, відкусивши трохи його. Спробуйте побачити, який саме пиріжок відкусив собака. Але на цю непросту задачу вам дається лише п’ять секунд, тому радимо поспішати.

Але спочатку підготуйтеся, щоб швидко розв’язати цю загадку і довести собі, що ви маєте гострий зір. Підіть якнайдалі від людей і візьміть до рук таймер, який заведіть на п’ять секунд. Використовуйте всі свої вміння і налаштуйте свої очі, щоб краще бачити картинку. Що ж, залишається лише побажати вам успіхів!

Візуальна головоломка на уважність. Фото ілюстративне: УНІАН

Отже, ви є справжнім інтелектуалом, якщо вам вдалося відшукати надкушений пиріжок. Проте, якщо ви так і не зрозуміли, який саме відкусив собака, не засмучуйтеся і спробуйте свої сили ще. Але якщо ви не хочете більше витрачати часу на це, ловіть підказку.

Правильна відповідь — який пиріжок відкушений

Уважно подивіться на третій рядок зверху і на першу тарілку зліва. Саме там і лежить пиріжок, який вкусив невгамовний і хитрий собака на картинці.

Правильна відповідь на візуальну головоломку. Фото ілюстративне: УНІАН

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