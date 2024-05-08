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Невгамовний собака відкусив пиріжок — знайдіть цей шматок на картинці за 5 секунд

8 травня 2024 07:43
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Візуальна загадка — спробуйте за 5 секунд знайти пиріжок, який відкусив собака
Оптична головоломка, в якій потрібно знайти відкушений пиріжок. Фото ілюстративне: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Різні загадки здатні не тільки розвинути нашу мозкову діяльність, а й перевірити навіть інтелектуальні здібності. Спробуйте вирішити одну оптичну головоломку, де потрібно дізнатися, який з пиріжків відкусив невгамовний песик, і доведіть, що ви — розумна людина.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть надкушений пиріжок за п’ять секунд

Якщо ви подивитеся на картинку перед собою, то побачите, що на ній зображена велика кількість тарілок, на яких лежить по п’ять пиріжків. Біля них сидить собака, який з хитрими очима робить вигляд, що він не чіпав ці смачні пиріжки.

Проте, це не правда, адже песик вирішив спробувати один пиріжок, відкусивши трохи його. Спробуйте побачити, який саме пиріжок відкусив собака. Але на цю непросту задачу вам дається лише п’ять секунд, тому радимо поспішати.

Але спочатку підготуйтеся, щоб швидко розв’язати цю загадку і довести собі, що ви маєте гострий зір. Підіть якнайдалі від людей і візьміть до рук таймер, який заведіть на п’ять секунд. Використовуйте всі свої вміння і налаштуйте свої очі, щоб краще бачити картинку. Що ж, залишається лише побажати вам успіхів!

Визуальная головоломка на внимательность
Візуальна головоломка на уважність. Фото ілюстративне: УНІАН

Отже, ви є справжнім інтелектуалом, якщо вам вдалося відшукати надкушений пиріжок. Проте, якщо ви так і не зрозуміли, який саме відкусив собака, не засмучуйтеся і спробуйте свої сили ще. Але якщо ви не хочете більше витрачати часу на це, ловіть підказку.

Правильна відповідь — який пиріжок відкушений

Уважно подивіться на третій рядок зверху і на першу тарілку зліва. Саме там і лежить пиріжок, який вкусив невгамовний і хитрий собака на картинці.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на візуальну головоломку. Фото ілюстративне: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про яскраву оптичну головоломку, де потрібно знайти відмінності. 

Раніше ми розповідали про візуальну загадку, в якій потрібно відшукати грубу помилку. 

Також ми повідомляли про яскраву загадку, в якій потрібно знайти яблуко в кімнаті з мотлохом.

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