Визуальная загадка — попробуйте за 5 секунд найти пирожок, который откусила собака

Оптическая головоломка, в которой нужно найти откушенный пирожок. Фото иллюстративное: УНИАН

Различные загадки способны не только развить нашу мозговую деятельность, но проверить даже интеллектуальные способности. Попробуйте решить одну оптическую головоломку, где нужно узнать, какой из пирожков откусила неугомонная собачка, и докажите, что вы — умный человек.

Головоломку представили на "УНИАН".

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Оптическая головоломка — найдите надкушенный пирожок за пять секунд

Если вы посмотрите на картинку перед собой, то увидите, что на ней изображено множество тарелок, на которых лежит по пять пирожков. Возле них сидит собака, которая с хитрыми глазами делает вид, что она не трогала эти вкусные пирожки.

Однако, это не правда, ведь собачка решила попробовать один пирожок, откусив немного его. Попытайтесь увидеть, какой именно пирожок откусила собака. Но на эту непростую задачу вам дается всего пять секунд, поэтому советуем торопиться.

Но сначала подготовьтесь, чтобы быстро решить эту загадку и доказать себе, что у вас есть острое зрение. Уйдите подальше от людей и возьмите в руки таймер, который заведите на пять секунд. Используйте все свои умения и настройте глаза, чтобы лучше видеть картинку. Что ж, остается только пожелать вам удачи!

Визуальная головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: УНИАН

Итак, вы являетесь настоящим интеллектуалом, если вам удалось отыскать надкушенный пирожок. Однако, если вы так и не поняли, какой именно откусила собака, не огорчайтесь и попробуйте свои силы еще. Но если вы не хотите больше тратить время на это, ловите подсказку.

Правильный ответ — какой пирожок откушен

Внимательно посмотрите на третью строчку сверху и на первую тарелку слева. Именно там и лежит пирожок, который укусила неугомонная и хитрая собака на картинке.

Правильный ответ на визуальную головоломку. Фото иллюстративное: УНИАН

Напомним, мы писали о яркой оптической головоломке, где нужно найти отличия.

Раньше мы рассказывали о визуальной загадке, в которой нужно найти грубую ошибку.

Также мы сообщали о яркой загадке, в которой нужно найти яблоко в комнате с хламом.