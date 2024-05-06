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Тест на увагу — лише обдаровані знайдуть три відмінності за 12 секунд

6 травня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише обдаровані знайдуть три відмінності за 12 секунд
Знайдіть три відмінності. Малюнок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На майже однакових картинках спортивна парочка тренується на сході сонця. Поки вони бігають, знайдіть три істотні відмінності між малюнками.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Тест на увагу — лише обдаровані знайдуть три відмінності за 12 секунд - фото 1

Знайти три відмінності важко, але ми віримо у вас.

Дітям на розв'язання головоломки дають 60 секунд, дорослим — 12 секунд. Хоча інколи діти можуть впоратися й за 10 секунд, а їхні батьки не вкладаються й у хвилину.

Користь від головоломок для дітей

  • Стимулюють мозкову активність.
  • Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.
  • Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
  • Покращують концентрацію уваги.
  • Допомагають боротися з нудьгою.

Також користь головоломки полягає в привчанні дітей до самостійності. Адже їм необхідно самим розв'язати цю задачу. А такий навик допоможе у майбутньому дорослому житті працювати над серйозними проєктами.

Ви вже знайшли три відмінності? А ваші діти?

Правильна відповідь

Тест на увагу — лише обдаровані знайдуть три відмінності за 12 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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