Оптична головоломка: лише обдаровані знайдуть три відмінності за 12 секунд

Знайдіть три відмінності. Малюнок: dumapp

На майже однакових картинках спортивна парочка тренується на сході сонця. Поки вони бігають, знайдіть три істотні відмінності між малюнками.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Знайти три відмінності важко, але ми віримо у вас.

Дітям на розв'язання головоломки дають 60 секунд, дорослим — 12 секунд. Хоча інколи діти можуть впоратися й за 10 секунд, а їхні батьки не вкладаються й у хвилину.

Користь від головоломок для дітей

Стимулюють мозкову активність.

Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.

Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.

Покращують концентрацію уваги.

Допомагають боротися з нудьгою.

Також користь головоломки полягає в привчанні дітей до самостійності. Адже їм необхідно самим розв'язати цю задачу. А такий навик допоможе у майбутньому дорослому житті працювати над серйозними проєктами.

Ви вже знайшли три відмінності? А ваші діти?

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.