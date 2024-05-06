Оптична головоломка: лише обдаровані знайдуть три відмінності за 12 секунд

Тест на увагу — лише обдаровані знайдуть три відмінності за 12 секунд
На майже однакових картинках спортивна парочка тренується на сході сонця. Поки вони бігають, знайдіть три істотні відмінності між малюнками.
Завдання запропонував канал Dumapp.
Оптична головоломка "Спортсмени"
Знайти три відмінності важко, але ми віримо у вас.
Дітям на розв'язання головоломки дають 60 секунд, дорослим — 12 секунд. Хоча інколи діти можуть впоратися й за 10 секунд, а їхні батьки не вкладаються й у хвилину.
Користь від головоломок для дітей
- Стимулюють мозкову активність.
- Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.
- Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
- Покращують концентрацію уваги.
- Допомагають боротися з нудьгою.
Також користь головоломки полягає в привчанні дітей до самостійності. Адже їм необхідно самим розв'язати цю задачу. А такий навик допоможе у майбутньому дорослому житті працювати над серйозними проєктами.
Ви вже знайшли три відмінності? А ваші діти?
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.
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