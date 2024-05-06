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Тест на внимание — только одаренные найдут три отличия за 12 секунд

6 мая 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только одаренные найдут три отличия за 12 секунд
Найдите три отличия. Рисунок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На почти одинаковых картинках спортивная парочка тренируется на рассвете. Пока они бегают, найдите три существенных отличия между рисунками.

Задание предложил канал Dumapp.

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Тест на внимание - только одаренные найдут три отличия за 12 секунд - фото 1

Найти три отличия трудно, но мы верим в вас.

Детям на решение головоломки дают 60 секунд, взрослым — 12 секунд. Хотя иногда дети могут справиться и через 10 секунд, а их родители не укладываются и в минуту.

Польза от головоломок для детей

  • Стимулируют мозговую активность.
  • Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
  • Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
  • Улучшают концентрацию внимания.
  • Помогают бороться со скукой.

Также польза головоломки заключается в приучении детей к самостоятельности. Ведь им нужно самим решить эту задачку. А такой навык поможет в будущей взрослой жизни работать над серьезными проектами.

Вы уже нашли три отличия? А ваши дети?

Правильный ответ

Тест на внимание - только одаренные найдут три отличия за 12 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка

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