Оптическая головоломка: только одаренные найдут три отличия за 12 секунд

Тест на внимание — только одаренные найдут три отличия за 12 секунд
На почти одинаковых картинках спортивная парочка тренируется на рассвете. Пока они бегают, найдите три существенных отличия между рисунками.
Задание предложил канал Dumapp.
Оптическая головоломка "Спортсмены"
Найти три отличия трудно, но мы верим в вас.
Детям на решение головоломки дают 60 секунд, взрослым — 12 секунд. Хотя иногда дети могут справиться и через 10 секунд, а их родители не укладываются и в минуту.
Польза от головоломок для детей
- Стимулируют мозговую активность.
- Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
- Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
- Улучшают концентрацию внимания.
- Помогают бороться со скукой.
Также польза головоломки заключается в приучении детей к самостоятельности. Ведь им нужно самим решить эту задачку. А такой навык поможет в будущей взрослой жизни работать над серьезными проектами.
Вы уже нашли три отличия? А ваши дети?
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.
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