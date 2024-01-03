Притула честно ответил, устал ли он от полномасштабной войны в Украине

Ведущий Сергей Притула на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский ведущий и актер, общественный и политический деятель, а сейчас — основатель собственного Благотворительного фонда Сергей Притула дал откровенное интервью. В нем мужчина честно признался, устал ли он от полномасштабной войны в Украине.

Об этом Сергей Притула рассказал во время интервью "24 Каналу" в YouTube.

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Устал ли Сергей Притула от войны

Известный ведущий утверждает, что украинцы имеют право уставать, но не должны сдаваться. Притула считает, что украинский народ должен поддерживать защитников во время полномасштабной войны, поэтому людям нужно заботиться о себе.

"Люди имеют право устать, люди не имеют права сдаться. Конечно, люди истощаются. Мы должны быть достойны наших защитников, и мы должны быть тем надежным тылом, который прилагает максимум усилий для того, чтобы обеспечить всем необходимым нашего защитника. Нужно о себе заботиться, хотя бы, высыпаться", — говорит Сергей Притула.

Сергей Притула во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также основатель Благотворительного фонда рассказал, устает ли он во время полномасштабного вторжения. Он отметил, что в фонде ему сейчас приходится работать очень активно, чтобы постоянно создавать сборы и покупать разные необходимые вещи для защитников.

"Устаю ли я? У меня насморк, температура, и я из-за этого на себя зол. Потому что сейчас меня где-то рубанет, и я пропущу рабочий день. В моем случае это слишком большая роскошь. Сейчас для того, чтобы держать рамку сборов и закупок, нам приходится на фонде пахать раза в полтора больше, чем это было полгода назад. Это немного выматывает", — признается также телеведущий.

Чем сейчас занимается Сергей Притула

Еще в 2014 году украинский телеведущий Сергей Притула создал свой Благотворительный фонд помощи защитникам. Сегодня он активно собирает средства и покупает разную технику и амуницию украинским военнослужащим, которые сейчас защищают страну от российского нашествия.

Сергей Притула с помощью для украинских защитников. Фото: Instagram Сергея Притулы

К примеру, недавно Притула открыл сбор на закупку FPV-дронов для ВСУ на фронт. Он отметил, что ему уже удалось собрать более половины средств на приобретение дронов.

"Передать 5000 FPV-дронов на фронт — это праздник. И он постоянно приближается! Уже собрали 61 миллион из необходимых 100 миллионов благодаря вашей активности", — отметил Сергей Притула.

Публикация со страницы Сергея Притулы. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали, что украинский ведущий Сергей Притула признался, что он купил себе во время войны.

Ранее мы рассказывали, что актер Сергей Притула раскрыл детали недавнего сбора на ВСУ.

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