Притула чесно відповів, чи втомився він від повномасштабної війни в Україні

Ведучий Сергій Притула на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український ведучий і актор, громадський і політичний діяч, а зараз — засновник власного Благодійного фонду Сергій Притула дав відверте інтерв’ю. У ньому чоловік чесно зізнався, чи втомився він від повномасштабної війни в Україні.

Про це Сергій Притула розповів під час інтерв’ю "24 Каналу" в YouTube.

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Чи втомився Сергій Притула від війни

Відомий ведучий стверджує, що українці мають право втомлюватися, але не повинні здаватися. Притула вважає, що український народ повинен підтримувати захисників під час повномасштабної війни, тому людям потрібно піклуватися про себе.

"Люди мають право втомитися, люди не мають права здатися. Звичайно, що люди виснажуються. Ми маємо бути гідні наших захисників, і ми маємо бути тим надійним тилом, який докладає максимум зусиль для того, щоб забезпечити всім необхідним нашого захисника. Потрібно про себе дбати, хоча б, висипатися", — каже Сергій Притула.

Сергій Притула під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також засновник Благодійного фонду розповів, чи втомлюється він під час повномасштабного вторгнення. Він зазначив, що у фонді йому зараз доводиться працювати дуже активно, щоб постійно створювати збори і купувати різні необхідні речі для захисників.

"Чи я втомлююся? В мене нежить, температура, і я через це на себе злий. Тому що зараз мене десь рубане, і я пропущу робочий день. У моєму випадку це завелика розкіш. Зараз для того, щоб тримати рамку зборів і закупівель, нам доводиться на фонді пахати разів у півтора більше, ніж це було пів року тому. Це трохи вимотує", — зізнається також телеведучий.

Чим зараз займається Сергій Притула

Ще у 2014 році український телеведучий Сергій Притула створив власний Благодійний фонд допомоги захисникам. Сьогодні він активно збирає кошти і купує різну техніку та амуніцію українським військовослужбовцям, які зараз боронять країну від російської навали.

Сергій Притула з допомогою для українських захисників. Фото: Instagram Сергія Притули

Наприклад, нещодавно Притула відкрив збір на закупівлю FPV-дронів для ЗСУ на фронт. Він зазначив, що йому вже вдалося зібрати більше половини коштів на придбання дронів.

"Передати 5000 FPV-дронів на фронт — це свято. І воно невпинно наближається! Вже зібрали 61 мільйон із необхідних 100 мільйонів завдяки вашій активності", — зазначив Сергій Притула.

Публікація зі сторінки Сергія Притули. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український ведучий Сергій Притула зізнався, що він купив собі під час війни.

Раніше ми розповідали про те, що актор Сергій Притула розкрив деталі нещодавнього збору на ЗСУ.

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