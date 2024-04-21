Поздравления на Песах 2024 — праздничные открытки, красивые пожелания своими словами, на иврите

Семья отмечает праздник Песах. Фото: shutterstock.com

В понедельник вечером, 22 апреля, иудеи всего мира отмечают наступление великого и светлого праздника — Песах. Это один из важнейших праздников иудейского календаря, в котором упоминается выход евреев из Египта. Празднования продлятся до вторника, 30 апреля.

Новини.LIVE собрал для вас самые красивые и теплые поздравления к празднику.

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Отметим, что празднование Песаха направлено на чествование памяти евреев, освобожденных от египетского рабства, которые после были вынуждены 40 лет скитаться по пустыне в поисках Святой Земли. Выход и освобождение от рабства — основные ключевые слова этого праздника.

Поздравления на Песах на иврите

חג פסח שמח וכשר בריאות ,שמחה ,אהבה ,פרנסה שכל החטופים יחזרו הביתה ונפסיק להיות עבדים

Хаг Песах самэах ве кашер Бриют,симха,агава,парнаса Ше коль а-хатуфим яхзеру абайта Вэ нафсик лийот авадим

Счастливого и кошерного Песаха Здоровья, радости, любви и процветания Чтобы все похищенные вернулись домой и мы перестали быть рабами

Праздник Песах. Фото: shutterstock.com

С праздником Песах — поздравления в прозе и своими словами

Вот солнце скрыло свой последний луч за горизонтом. Наступил Песах! Поздравляю вас с большим праздником! Пусть в вашей жизни всегда будет место для добра, света, любви и тепла. Желаю вам больше хороших событий, улыбок и искренности. Будьте счастливы! С Песахом 2024 года!

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Поздравляю с великим иудейским праздником! Пусть Песах принесет благополучие, радость, новые события и счастья.

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Желаю здоровья, гармонии и светлой радости! Пусть любовь окружает вас внутри и снаружи! Счастливого Песаха!

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Пусть солнце всегда светит в окно и освещает лицо родных и близких, даря им тепло и наделяя здоровьем. Счастливого праздника Песах!

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Поздравляем с большим праздником Песах, весной и обновлением! Да не будет больше рабства, угнетения и притеснений. Пусть праздник принесет избавление от страстей, страхов и неприятностей, пусть жизнерадостность наполнят сердца вместе с благодарностью, верой и любовью. Радости и счастья!

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Пусть с этим праздником откроется новая страница твоей жизни. Желаю всегда следовать за зовом доброго сердца. Желаю быть здоровым и воплощать свои мечты! Счастливого праздника Песах!

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Счастливого Песаха! От души поздравляю и желаю большой радости в жизни, мире, любви и достатке. Бог подарил тебе свободу, не трать ее на пустые дела. Пусть новая весна подарит новые возможности.

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Пусть славный праздник Песах пробудит чувство свободы и пошлет благодать в твою жизнь. Поздравляю и от души желаю мира и счастья, любви и довольства, гармонии и радости, ощущения легкости и восприятия всего прекрасного.

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Поздравляем со светлым праздником Песах! Желаем терпения, любви, мира в душе и жизни. Пусть ваши переживания и тревоги уйдут, а жизнь наладится и подарит желаемое!

Песах 2024 — поздравления в стихах на украинском языке

Вітаю з цим великим днем весни,

Достатку й радості бажаю,

Гріхи, щоб всі були відпущені,

Цього сьогодні вам бажаю!

І щоб лише хороші вісті

Вас радісно завжди спіткали,

І на здоров'я років двісті

Щоб ви іще не нарікали!

***

З Песахом хочу привітати

І здоров'я побажати.

Хай буде злагода і мир,

І щастя в домі цілий вир!

Нехай сім днів пройдуть в молитві,

Радості бажаю вам,

Нехай не буде в житті вашім

Болі, гіркоти і драм.

***

Вас у свято Песах привітаю,

Бажаю щастя і добра,

Свободи, радості та сили,

Здоров'я, миру і тепла.

Хай свято світле вас кружляє

Весь тиждень і усі сім днів,

Життя хай стане красивішим,

Гуманним, добрим і благим.

Красивые и теплые открытки на праздник Песах

Приветствие на Песах 2024. Фото: google.com

Приветствие на Песах 2024. Фото: google.com

Приветствие на Песах 2024. Фото: shirleyslife.co.il

Приветствие на Песах 2024. Фото: shirleyslife.co.il

Приветствие на Песах 2024. Фото: shirleyslife.co.il

Приветствие на Песах 2024. Фото: shirleyslife.co.il

Поздравления на Песах 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравления на Песах 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравления на Песах 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравления на Песах 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравления на Песах 2024. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали, как приготовить настоящую мацу на Песах.

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