Поздравления на Песах 2024 — праздничные открытки, красивые пожелания своими словами, на иврите

Счастливого Песаха — красивые открытки, поздравления своими словами и на иврите
В понедельник вечером, 22 апреля, иудеи всего мира отмечают наступление великого и светлого праздника — Песах. Это один из важнейших праздников иудейского календаря, в котором упоминается выход евреев из Египта. Празднования продлятся до вторника, 30 апреля.
Новини.LIVE собрал для вас самые красивые и теплые поздравления к празднику.
Отметим, что празднование Песаха направлено на чествование памяти евреев, освобожденных от египетского рабства, которые после были вынуждены 40 лет скитаться по пустыне в поисках Святой Земли. Выход и освобождение от рабства — основные ключевые слова этого праздника.
Поздравления на Песах на иврите
- חג פסח שמח וכשר
- בריאות ,שמחה ,אהבה ,פרנסה
- שכל החטופים יחזרו הביתה ונפסיק להיות עבדים
- Хаг Песах самэах ве кашер
- Бриют,симха,агава,парнаса
- Ше коль а-хатуфим яхзеру абайта Вэ нафсик лийот авадим
- Счастливого и кошерного Песаха
- Здоровья, радости, любви и процветания
- Чтобы все похищенные вернулись домой и мы перестали быть рабами
С праздником Песах — поздравления в прозе и своими словами
Вот солнце скрыло свой последний луч за горизонтом. Наступил Песах! Поздравляю вас с большим праздником! Пусть в вашей жизни всегда будет место для добра, света, любви и тепла. Желаю вам больше хороших событий, улыбок и искренности. Будьте счастливы! С Песахом 2024 года!
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Поздравляю с великим иудейским праздником! Пусть Песах принесет благополучие, радость, новые события и счастья.
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Желаю здоровья, гармонии и светлой радости! Пусть любовь окружает вас внутри и снаружи! Счастливого Песаха!
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Пусть солнце всегда светит в окно и освещает лицо родных и близких, даря им тепло и наделяя здоровьем. Счастливого праздника Песах!
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Поздравляем с большим праздником Песах, весной и обновлением! Да не будет больше рабства, угнетения и притеснений. Пусть праздник принесет избавление от страстей, страхов и неприятностей, пусть жизнерадостность наполнят сердца вместе с благодарностью, верой и любовью. Радости и счастья!
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Пусть с этим праздником откроется новая страница твоей жизни. Желаю всегда следовать за зовом доброго сердца. Желаю быть здоровым и воплощать свои мечты! Счастливого праздника Песах!
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Счастливого Песаха! От души поздравляю и желаю большой радости в жизни, мире, любви и достатке. Бог подарил тебе свободу, не трать ее на пустые дела. Пусть новая весна подарит новые возможности.
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Пусть славный праздник Песах пробудит чувство свободы и пошлет благодать в твою жизнь. Поздравляю и от души желаю мира и счастья, любви и довольства, гармонии и радости, ощущения легкости и восприятия всего прекрасного.
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Поздравляем со светлым праздником Песах! Желаем терпения, любви, мира в душе и жизни. Пусть ваши переживания и тревоги уйдут, а жизнь наладится и подарит желаемое!
Песах 2024 — поздравления в стихах на украинском языке
Вітаю з цим великим днем весни,
Достатку й радості бажаю,
Гріхи, щоб всі були відпущені,
Цього сьогодні вам бажаю!
І щоб лише хороші вісті
Вас радісно завжди спіткали,
І на здоров'я років двісті
Щоб ви іще не нарікали!
***
З Песахом хочу привітати
І здоров'я побажати.
Хай буде злагода і мир,
І щастя в домі цілий вир!
Нехай сім днів пройдуть в молитві,
Радості бажаю вам,
Нехай не буде в житті вашім
Болі, гіркоти і драм.
***
Вас у свято Песах привітаю,
Бажаю щастя і добра,
Свободи, радості та сили,
Здоров'я, миру і тепла.
Хай свято світле вас кружляє
Весь тиждень і усі сім днів,
Життя хай стане красивішим,
Гуманним, добрим і благим.
Красивые и теплые открытки на праздник Песах
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