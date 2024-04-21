Привітання на Песах 2024 — святкові листівки, красиві побажання своїми словами, на івриті

Родина відзначає свято Песах. Фото: shutterstock.com

У понеділок ввечері, 22 квітня, юдеї всього світу відзначають настання великого та світлого свята — Песах. Це одне з найважливіших свят юдейського календаря, в яке згадують вихід євреїв з Єгипту. Святкування будуть тривати до вівторка, 30 квітня.

Новини.LIVE зібрав для вас найкрасивіші та найтепліші привітання до свята.

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Зазначимо, що святкування Песаху направлено на вшанування пам’яті євреїв, які були звільнені від єгипетського рабства, після чого були змушені 40 років поневірятися по пустелі в пошуках Святої Землі. Вихід і звільнення від рабства — основні ключові слова цього свята.

Привітання на Песах на івриті

חג פסח שמח וכשר בריאות ,שמחה ,אהבה ,פרנסה שכל החטופים יחזרו הביתה ונפסיק להיות עבדים

Хаг Песах самеах ве кашер Бриют,симха,агава,парнаса Ше коль а-хатуфім яхзеру абайта Ве нафсик лійот авадім

Щасливого та кошерного Песаха Здоров'я, радості, кохання та процвітання Щоб усі викрадені повернулися додому і ми перестали бути рабами

Свято Песах. Фото: shutterstock.com

Зі святом Песах — привітання у прозі та своїми словами

Ось сонце приховало свій останній промінь за горизонтом. Настав Песах! Вітаю вас з великим святом! Нехай у вашому житті завжди буде місце для добра, світла, любові та тепла. Бажаю вам більше хороших подій, посмішок і щирості. Будьте щасливі! З Песахом 2024!

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Вітаю з великим юдейським святом! Нехай Песах принесе добробут, радість, нові події та щастя.

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Бажаю здоров'я, гармонії та світлої радості! Нехай любов оточує вас всередині та зовні! Щасливого Песаху!

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Нехай сонце завжди світить у вікно і висвітлює обличчя рідних і близьких, даруючи їм тепло і наділяючи здоров'ям. Щасливого свята Песах!

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Вітаємо з великим святом Песах, з весною та оновленням! Нехай не буде більше рабства, гноблення та утисків. Нехай свято принесе позбавлення від пристрастей, страхів і прикрощів, нехай життєрадісність наповнять серця разом із вдячністю, вірою і любов'ю. Радості та щастя!

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Нехай із цим святом відкриється нова сторінка твого життя. Бажаю завжди слідувати за покликом доброго серця. Бажаю бути здоровим і втілювати свої мрії! Щасливого свята Песах!

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Щасливого Песаху! Від душі вітаю і бажаю великої радості в житті, миру, любові та достатку. Бог подарував тобі свободу, не розтрачуй її на порожні справи. Нехай нова весна подарує нові можливості.

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Нехай славне свято Песах пробудить почуття свободи та пошле благодать у твоє життя. Вітаю і від душі бажаю миру і щастя, любові та достатку, гармонії та радості, відчуття легкості та сприйняття всього прекрасного.

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Вітаємо зі світлим святом Песах! Бажаємо терпіння, любові, миру в душі та в житті. Нехай ваші переживання та тривоги підуть, а життя налагодиться та подарує бажане!

Песах 2024 — привітання у віршах українською мовою

Вітаю з цим великим днем весни,

Достатку й радості бажаю,

Гріхи, щоб всі були відпущені,

Цього сьогодні вам бажаю!

І щоб лише хороші вісті

Вас радісно завжди спіткали,

І на здоров'я років двісті

Щоб ви іще не нарікали!

***

З Песахом хочу привітати

І здоров'я побажати.

Хай буде злагода і мир,

І щастя в домі цілий вир!

Нехай сім днів пройдуть в молитві,

Радості бажаю вам,

Нехай не буде в житті вашім

Болі, гіркоти і драм.

***

Вас у свято Песах привітаю,

Бажаю щастя і добра,

Свободи, радості та сили,

Здоров'я, миру і тепла.

Хай свято світле вас кружляє

Весь тиждень і усі сім днів,

Життя хай стане красивішим,

Гуманним, добрим і благим.

Красиві та теплі листівки на свято Песах

Привітання на Песах 2024. Фото: google.com

Привітання на Песах 2024. Фото: google.com

Привітання на Песах 2024. Фото: shirleyslife.co.il

Привітання на Песах 2024. Фото: shirleyslife.co.il

Привітання на Песах 2024. Фото: shirleyslife.co.il

Привітання на Песах 2024. Фото: shirleyslife.co.il

Привітання на Песах 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання на Песах 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання на Песах 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання на Песах 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання на Песах 2024. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали, як приготувати справжню мацу на Песах.

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