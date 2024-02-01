Каким будет февраль в високосный 2024 год — прогноз, предостережения, приметы

Украинка в церкви перед свечами. Фото: vzhe.vzhe/instagram.com

Февраль 2024 действительно является исключительным и начинается с особого ритма, ведь на этот раз он дарит нам еще один дополнительный день. А все потому, что этот год високосный. Астрологи прогнозируют, что последний зимний месяц несет удачу и процветание. Главные тенденции — самопознание, творческий подход к делам, освобождение от старого и прогресс.

Итак, рассказываем, чего ожидать от февраля в високосный 2024 год, какие запреты и предостережения следует соблюдать и какие существуют важные приметы.

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Как известно, в современном календаре каждый четвертый год високосный, это означает, что количество дней составляет 366, а не 365.

Такая необходимость возникла из-за того, что времена года меняются с периодом, который составляет не ровно 365 суток, а немного больше — 365 суток и 6 часов. Чтобы учесть эти "лишние" шесть часов, решили раз в четыре года прибавлять к календарю один дополнительный день. Итак, в феврале вместо 28 дней 29.

Дополнительный день в високосный год. Фото: google.com

Существующие суеверия и приметы в високосный год

Естественно, все, что неизведанно, неизвестно и необычно, становится предметом для мистики, суеверий и примет. Високосный год не исключение. За столетие он стал действительно особенным и даже опасным. Поэтому люди стараются в эти периоды:

не заключать брак;

не рожать детей;

не заводить собственное дело;

не менять работу;

не путешествовать;

не покупать или строить жилье;

не продавать огромное имущество и ценные вещи.

Также в народе закрепились следующие приметы и суеверия:

в високосный год 2024 не подбирают предметы с земли;

нельзя собирать лесные грибы, растения и ягоды;

не колядуют;

если собака сильно воет в високосный год, то это предсказывает скорую смерть хозяина животного.

Человек читает книгу. Фото: Shutterstock

Каким будет февраль в високосный 2024 год — прогноз астрологов

По прогнозам известной астрологини Марины Скади, февраль станет месяцем новых энергий. В этот период многие смогут познать себя, достичь прогресса в разных областях и найти творческий подход к делам.

В начале месяца благоприятные планеты усилят дар убеждения, интуицию и творческое воображение, наконец, может появиться вдохновение для сложной работы.

Новолуние, которого следует ожидать 10 февраля, может принести в жизнь новые перспективы, появится возможность взглянуть на все под другим углом. Также это прекрасная возможность очистить свое пространство от хлама и избавиться от всего, что не хотите брать с собой в новую жизнь.

Также астрологиня подчеркивает, что во всем мире чувствуется энергия революционной борьбы, сопротивления деструктивным провластным структурам с их законами и порядками. Итак, февраль 2024 года должен стать периодом непредсказуемых действий.

А еще это время интеллектуальной активности и оригинальных идей. Будут созданы новые общественно-политические организации, движения. Люди будут объединяться в группы по интересам.

28 и 29, как утверждает специалист, станут временем соединения Меркурия с Сатурном и Солнцем. В это время может произойти нечто очень важное в глобальном смысле. Важные решения ожидаются на международной арене.

Скади прогнозирует, что самые стойкие и уверенные в себе личности, обладающие жизненным опытом, смогут преодолеть трудности на своем пути с присущим таким людям смирением.

Люди наслаждаются закатом Солнца. Фото: pixabay.com

Предостережения и советы на февраль 2024 года

Астрологи советуют в последний месяц зимы почаще собираться с друзьями или погрузиться в свое сообщество, чтобы принести пользу. Сейчас самое время повысить уровень, выйти из своей зоны комфорта и шагнуть в самую радикальную аутентичную версию себя.

Всем знакам зодиака предлагается мыслить нестандартно и переписывать свои личные своды правил. Надо наконец-то забыть, что думают другие люди, и следовать за своим удивительным и чудесным сердцем в новые и неизвестные приключения.

Также важно помнить, что веяние новой эпохи — это рациональное вложение денег в развитие и образование. Необходимо озвучивать и комментировать свои действия, учиться и передавать свой опыт другим людям.

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