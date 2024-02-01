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Що очікувати від лютого у високосний 2024 рік — важливі заборони та прикмети

1 лютого 2024 09:44
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яким буде лютий у високосний 2024 рік — прогноз, застереження та прикмети
Українка у церкві перед свічками. Фото: vzhe.vzhe/instagram.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Лютий 2024 року дійсно є винятковим і розпочинається з особливого ритму, адже цього разу він дарує нам ще один додатковий день. А все тому, що цей рік є високосним. Астрологи прогнозують, що останній зимовий місяць несе удачу та процвітання. Головні тенденції — самопізнання, творчий підхід до справ, визволення від старого та прогрес.

Тож, розповідаємо, що очікувати від лютого у високосний 2024 рік, яких заборон та застережень слід дотримуватися та які існують важливі прикмети.  

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Додатковий день — що треба знати про високосний рік 

Як відомо, у сучасному календарі кожний четвертий рік є високосним, це означає, що кількість днів становить 366, а не 365. 

Така необхідність виникла через те, що пори року змінюються з періодом, який становить не рівно 365 діб, а дещо більше — 365 діб і 6 годин. Щоб врахувати ці "зайві" шість годин, вирішили раз на чотири роки додавати до календаря один додатковий день. Тож, у лютому замість 28 днів 29.

 

Додатковий день — що треба знати про високосний рік
Додатковий день у високосний рік. Фото: google.com

Які існують забобони та прикмети у високосний рік

Природно, усе що є незвіданним, невідомим та незвичайним, стає предметом для містики, забобонів та прикмет. Високосний рік не є виключенням. За століття він став дійсно особливим і навіть небезпечним. Тому люди стараються у такі періоди: 

  • не укладати шлюб;
  • не народжувати дітей;
  • не розпочинати власну справу;
  • не змінювати роботу;
  • не подорожувати;
  • не купувати або будувати житло;
  • не продавати велике майно та цінні речі.

Також у народі закріпилися такі прикмети та забобони: 

  • у високосний рік 2024 року не підбирають предмети з землі;
  • не можна збирати лісові гриби, рослини та ягоди;
  • не колядують;
  • якщо собака сильно виє у високосний рік, то це пророче швидку смерть господаря тварини.

 

Які існують забобони та прикмети у високосний рік
Чоловік читає книгу. Фото: Shutterstock

Яким буде лютий у високосний 2024 рік — прогноз астрологів

За прогнозами відомої астрологині Марини Скаді, лютий стане місяцем нових енергій. У цей період багато хто зможе пізнати себе, досягти прогресу у різних сферах та знайти творчий підхід до справ. 

На початку місяця сприятливі планети посилять дар переконання, інтуїцію та творчу уяву, нарешті може з'явитися натхнення для складної роботи. 

Молодик, якого слід очікувати 10 лютого, може принести у життя нові перспективи, з'явиться можливість поглянути на все під іншим кутом. Також це чудова нагода очистити свій простір від непотребу і позбутися всього, що не хочете брати з собою в нове життя.

Також астрологиня підкреслює, що у всьому світі відчувається енергія революційної боротьби, опору деструктивним провладним структурам із їхніми законами та порядками. Тож, лютий 2024 року має стати періодом непередбачуваних дій.

А ще це час інтелектуальної активності та оригінальних ідей. Буде створено нові суспільно-політичні організації, рухи. Люди будуть об'єднуватися у групи за інтересами.

28 і 29, як стверджує спеціалістка, стануть часом з'єднання Меркурія з Сатурном і Сонцем. У цей час може статися щось дуже значуще у глобальному значенні. Важливі рішення очікуються на міжнародній арені.

Скаді прогнозує, що найстійкіші й впевнені у собі особистості, які мають життєвий досвід, зможуть подолати труднощі на своєму шляху з властивим таким людям смиренням.

 

Яким буде лютий у високосний 2024 рік — прогноз астрологів
Люди насолоджуються заходом Сонця. Фото: pixabay.com

Застереження та поради на лютий 2024 року 

Астрологи радять в останній місяць зими частіше збиратися з друзями або зануритися у свою спільноту, щоб принести користь. Зараз саме час підвищити рівень, вийти зі своєї зони комфорту і зробити крок у найрадикальнішу автентичну версію себе.

Всім знакам зодіаку пропонується мислити нестандартно і переписувати свої особисті склепіння правил. Варто нарешті забути про те, що думають інші люди, і слідувати за своїм дивним та чудовим серцем у нові та невідомі пригоди.

Також важливо пам'ятати про те, що віяння нової епохи — це раціональне вкладення грошей у розвиток та освіту. Необхідно озвучувати та коментувати свої дії, вчитися та передавати свій досвід іншим людям.

 

Раніше ми писали, що не можна робити 1 лютого напередодні Стрітення Господнього, які існують прикмети. 

Також ми розповідали, коли українці святкують Масницю 2024 року.

прикмети
лютий
Астрологія
забобони
заборони
високосний рік

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