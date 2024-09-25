Известный педиатр рассказал, почему людям постоянно хочется сладостей

Витрина с пирожными. Фото: pixels.com

Постоянное желание съесть чего-нибудь сладенькое не является признаком какой-либо болезни. Однако это определенный признак того, что нужно браться за свое психологическое и физическое состояние, ведь употребление сахара давно определено врачами как плохая привычка.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал заслуженный врач Украины Евгений Комаровский.

Читайте также:

О чем предупреждает врач Комаровский

По его словам, постоянное желание сладкого является плохой привычкой, которая привязалась еще с детства у многих из нас. Врач уверяет, что мы с вами можем прекрасно жить и быть здоровее без дополнительного потребления сахара.

"Употребление сахара воспринимается врачами во всем мире как самый опасный наркотик в жизни человека. Зависимость от сахара — это психологическая ситуация, но к каким-то тайным болезням это отношение не имеет", — говорит врач.

Педиатр отметил, что время от времени хотеть сладкого вполне нормально. Но если хочется пирожных или шоколада постоянно, то это сигнал, что нужно брать себя в руки (физически и психологически), чтобы не навредить себе, а заменить пирожные чем-нибудь полезным, прежде всего спортом.

Напомним, украинцев предупредили о возможном подорожании хлеба до конца года. Пекари констатируют постоянное падение рентабельности производства.

Также мы писали, что в рамках действия экспериментальной программы "Национальный кэшбек", стартовавшей в сентябре 2024 года, гражданам вернули более 23 млн гривен компенсаций. Речь идет о начислении кэшбека за покупку украинских товаров.