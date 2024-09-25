Відомий педіатр розповів, чому людям постійно хочеться солодощів

Вітрина з тістечками. Фото: pixels.com

Постійне бажання з'їсти чогось солоденького не є ознакою якоїсь хвороби. Проте це певна ознака того, що треба братись за свій психологічний та фізичний стан, адже вживання цукру давно визначено лікарями, як погана звичка.

Про це на своєму YouTube-каналі розповів заслужений лікар України Євген Комаровський.

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За його словами, постійне бажання солодкого є поганою звичкою, яка стала надбанням дитинства у багатьох з нас. Лікар запевняє, що ми з вами можемо прекрасно жити і бути здоровішими без додаткового споживання цукру.

"Вживання цукру сприймається лікарями у всьому світі як найнебезпечніший наркотик у житті людини. Залежність від цукру — це психологічна ситуація, але до якихось таємних хвороб це відношення не має", — каже лікар.

Педіатр зазначив, що час від часу хотіти солодкого — цілком нормально. Але якщо хочеться тістечок чи шоколаду постійно, то це сигнал, що треба брати себе в руки (фізично та психологічно), щоб не нашкодити собі, а замінити тістечка чимось корисним, насамперед — спортом.

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