Почему немеют ноги — объяснение врачей

Онемение ног. Фото иллюстративное: Clinic

Общеизвестно, что если в сосудах образуются холестериновые бляшки, это может спровоцировать инфаркт или инсульт. Некоторые признаки на ногах указывают на то, что нужно немедленно проверить уровень холестерина.

Подробности этой ситуации описываются в материале ТСН.

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Проверить уровень холестерина можно с помощью специального анализа — липидограммы. Он показывает уровень общего холестерина, как "плохого" (липопротеина низкой плотности), так и "хорошего" (липопротеина высокой плотности).

Заподозрить наличие холестериновых бляшек можно самостоятельно. В диагностике помогут ноги.

Медики Британского фонда сердца (BHF) посоветовали быть внимательнее и следить за состоянием ног, поскольку ряд симптомов могу указывать на проблемы со здоровьем.

Следует забеспокоиться из-за таких симптомов:

1. Если стали мучить боли в ногах, которые появляются во время движения, но проходят, как только вы ляжете или сядете.

2. На ногах начали выпадать волосы.

3. Кожа стала матовой, плотной.

4. Ноги стали немиты.

5. На ступнях появились ранки, которые плохо заживают.

6. Кожа стала очень бледной, появился синеватый оттенок.

7. Мышцы стали словно меньше.

8. О высоком уровне плохого холестерина могут поведать и внешние признаки. Например, желтые бляшки — ксантелазмы — на веках и в уголках глаз. Эти мягкие безболезненные наросты – отложение холестерина.

Чтобы избежать проблем с холестерином, измените свой образ жизни:

1. Просмотрите рацион — не ешьте трансжиры. Они есть в составе магазинного печенья, пряников, тортов, других кондитерских изделий.

2. Ешьте больше клетчатки — овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых круп.

3. Начните больше двигаться. Физическая активность может снизить уровень холестерина и повысить уровень липопротеинов высокой плотности "хорошего" холестерина. По словам врача, минимум активности, если вы хотите снизить холестерин, это 30 минут в день пять раз в неделю с обязательным увеличением частоты сердечных сокращений во время тренировки.

4. Бросьте курить. Это один из самых действенных способов, если вы курильщик, улучшить уровень холестерина.

5. Похудейте. Даже 1-2 килограмма лишнего веса влияют на уровень холестерина.

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