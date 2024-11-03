Чому німіють ноги — пояснення лікарів

Оніміння ніг. Фото ілюстративне: Clinic

Загально відомо, що якщо в судинах утворюються бляшки холестерину, це може спровокувати інфаркт чи інсульт. Певні ознаки на ногах вказують на те, що потрібно негайно перевірити рівень холестерину.

Подробиці цієї ситуації описуються в матеріалі ТСН.

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Перевірити рівень холестерину можна за допомогою спеціального аналізу — ліпідограми. Він показує рівень загального холестерину, як "поганого" (ліпопротеїни низької щільності), так і "хорошого" (ліпопротеїни високої щільності).

Запідозрити наявність бляшок холестерину можна самостійно. В діагностиці допоможуть ноги.

Медики Британського фонду серця (BHF) порадили бути більш уважними та стежити за станом ніг, оскільки низка симптомів можу вказувати на проблеми зі здоров'ям.

Варто занепокоїтися через такі симптоми:

1. Якщо стали мучити болі в ногах, які з'являються під час руху, але проходять, щойно ви ляжете або сядете.

2. На ногах почало випадати волосся.

3. Шкіра стала матовою, щільною.

4. Ноги стали німіти.

5. На ступнях з'явилися ранки, які погано гояться.

6. Шкіра стала дуже блідою, з'явився синюватий відтінок.

7. М'язи стали наче меншими.

8. Про високий рівень поганого холестерину можуть розповісти й зовнішні ознаки. Наприклад, жовті бляшки — ксантелазми – на повіках і в куточках очей. Ці м'які безболісні нарости — відкладення холестерину.

Щоб уникнути проблем з холестерином, змініть свій спосіб життя:

1. Перегляньте раціон — не їжте трансжири. Вони є у складі магазинного печива, пряників, тортів, інших кондитерських виробів.

2. Їжте більше клітковини — овочів, фруктів, бобових, цільнозернових круп.

3. Почніть більше рухатися. Фізична активність може зменшити рівень холестерину та підвищити рівень ліпопротеїнів високої щільності "хорошого" холестерину. За словами лікаря, мінімум активності, якщо ви хочете знизити холестерин, — це 30 хвилин на день п'ять разів на тиждень з обов'язковим збільшенням частоти серцевих скорочень під час тренування.

4. Киньте курити. Це один з найдієвіших способів, якщо ви курець, покращити рівень холестерину.

5. Схудніть. Навіть 1-2 кілограми зайвої ваги впливають на рівень холестерину.

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