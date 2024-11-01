Хэллоуин 2024 — что означает trick-or-treating

Люди празднуют Хэллоуин. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Каждый год Хэллоуин празднуют 31 октября. Одной из традиций этого праздника является переодевание в разных персонажей, раскраска лица и фраза trick-or-treating.

Новини.LIVE объясняют, что означает эта фраза и откуда пошла подобная традиция.

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Что означает trick-or-treating

Фраза trick-or-treating в день Хэллоуин часто встречается на открытках и фильмах, связанных с этим празднованием. Традиция происходит от древних кельтских верований и празднования Самайна, когда считалось, что духи могут вернуться в мир живых. Люди оставляли еду у домов, чтобы задобрить духов. С течением времени эта практика превратилась в веселое празднование для детей.

Так и повелось, что на Хэллоуин дети, одетые в костюмы разных персонажей (от привидений и ведьм до героев популярных фильмов), ходят от дома к дому и просят лакомства, произнося фразу: "Trick or treat!" ("Конфеты или пакости!"). Часто кто-то из детей держит тыкву с вырезанным на нем лицом.

Дети на Хэллоуин просят конфеты. Фото: depositphotos

Хозяева домов обычно дают детям конфеты, шоколадки или другие сладости, чтобы избежать "капостей" (небольших шуток или баловства), которые дети могли бы устроить, если бы их просьбу не удовлетворили.

Эту традицию можно рассматривать как своеобразный социальный обряд, ведь дети учатся вежливости, взаимодействию с другими людьми, а также знакомятся с соседями в неформальной, веселой атмосфере. Кроме того, это отличный повод для семей провести время вместе, ведь взрослые часто сопровождают детей во время их "вылазок" за сладостями, а для многих взрослых это возможность погрузиться в атмосферу праздника и заново почувствовать себя ребенком.

Напомним, недавно мы сделали подборку лучших открыток и веселых поздравлений ко дню Хэллоуина.

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