Гелловін 2024 — що означає trick-or-treating

Люди святкують Гелловін. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Кожного року Гелловін святкують 31 жовтня. Однією традицією цього свята є переодягання у різних персонажів, розмальовування обличчя та фраза trick-or-treating.

Новини.LIVE пояснюють, що означає ця фраза і звідки пішла така традиція.

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Що означає trick-or-treating

Фраза trick-or-treating у день Гелловін часту зустрічається на листівках та фільмах, які пов'язані з цим святкуванням. Традиція походить від стародавніх кельтських вірувань і святкування Самайну, коли вважалося, що духи можуть повернутися у світ живих. Люди залишали їжу біля будинків, щоб задобрити духів. З часом ця практика перетворилася на веселе святкування для дітей.

Так і повелося, що на Гелловін діти, одягнені в костюми різних персонажів (від привидів і відьом до героїв популярних фільмів), ходять від дому до дому і просять ласощі, промовляючи фразу: "Trick or treat!" ("Цукерки або капості!"). Досить часто хтось із дітей тримає гарбуза з вирізаним на ньому обличчям.

Діти на Гелловін просять цукерки. Фото: depositphotos

Господарі будинків, зазвичай, дають дітям цукерки, шоколадки чи інші солодощі, щоб уникнути "капостей" (невеликих жартів або пустощів), які діти могли б влаштувати, якби їх прохання не задовольнили.

Цю традицію також можна розглядати як своєрідний соціальний обряд, адже діти вчаться ввічливості, взаємодії з іншими людьми, а також знайомляться із сусідами в неформальній, веселій атмосфері. Крім того, це чудовий привід для родин провести час разом, адже дорослі часто супроводжують дітей під час їхніх "вилазок" за солодощами, а для багатьох дорослих це можливість зануритися в атмосферу свята і навіть заново відчути себе дитиною.

Нагадаємо, нещодавно ми зробили добірку найкращих листівок та веселих привітань до дня Гелловіну.

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