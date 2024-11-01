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Що означає trick-or-treating під час святкування Гелловіну

1 листопада 2024 07:03
Карина Приходько - Редактор
Гелловін 2024 — що означає trick-or-treating
Люди святкують Гелловін. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Карина Приходько - Редактор

Кожного року Гелловін святкують 31 жовтня. Однією традицією цього свята є переодягання у різних персонажів, розмальовування обличчя та фраза trick-or-treating.

Новини.LIVE пояснюють, що означає ця фраза і звідки пішла така традиція. 

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Що означає trick-or-treating

Фраза trick-or-treating у день Гелловін часту зустрічається на листівках та фільмах, які пов'язані з цим святкуванням. Традиція походить від стародавніх кельтських вірувань і святкування Самайну, коли вважалося, що духи можуть повернутися у світ живих. Люди залишали їжу біля будинків, щоб задобрити духів. З часом ця практика перетворилася на веселе святкування для дітей.

Так і повелося, що на Гелловін діти, одягнені в костюми різних персонажів (від привидів і відьом до героїв популярних фільмів), ходять від дому до дому і просять ласощі, промовляючи фразу: "Trick or treat!" ("Цукерки або капості!"). Досить часто хтось із дітей тримає гарбуза з вирізаним на ньому обличчям. 

Гелловін 2024
Діти на Гелловін просять цукерки. Фото: depositphotos

Господарі будинків, зазвичай, дають дітям цукерки, шоколадки чи інші солодощі, щоб уникнути "капостей" (невеликих жартів або пустощів), які діти могли б влаштувати, якби їх прохання не задовольнили.

Цю традицію також можна розглядати як своєрідний соціальний обряд, адже діти вчаться ввічливості, взаємодії з іншими людьми, а також знайомляться із сусідами в неформальній, веселій атмосфері. Крім того, це чудовий привід для родин провести час разом, адже дорослі часто супроводжують дітей під час їхніх "вилазок" за солодощами, а для багатьох дорослих це можливість зануритися в атмосферу свята і навіть заново відчути себе дитиною.

Нагадаємо, нещодавно ми зробили добірку найкращих листівок та веселих привітань до дня Гелловіну.

Також ми писали, як створити модний образ своїми руками до дня Гелловіну. 

смерть свята Гелловін лайфхаки цукерки

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