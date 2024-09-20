Стало известно, что означает треугольник на этикетке

Женщина возле стиральной машины. Фото: РБК-Украина

Этикетки на одежде часто имеют на первый взгляд простые символы, но некоторые из них могут быть непонятны и вызывать сомнения. Однако понимание этих меток является ключом к сохранению вещей в надлежащем состоянии.

Об этом сообщает издание Express.co.uk.

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Что означает символ треугольника

Треугольник – один из ключевых символов на этикетках одежды, и его значение всегда связано с использованием отбеливателей. Существует несколько вариантов треугольника, и каждый имеет свою трактовку.

Пустой треугольник. Этот символ означает, что вы можете использовать любой вид отбеливателя для стирки.

Треугольник на этикетке. Фото: hadiach.city

Треугольник с крестом. Это запрещает применение любого отбеливателя. Если вы увидите такую отметку, отбеливание может повредить материал.

Треугольник с крестом на этикетке. Фото: hadiach.city

Треугольник с диагональными линиями. Он указывает на разрешение использовать только бесхлорный отбеливатель.

Треугольник с диагональными линиями на этикетке. Фото: hadiach.city

Треугольник с буквами "CL" и крестом. Такое сочетание четко запрещает применение хлорного отбеливателя, поскольку он может серьезно повредить ткань.