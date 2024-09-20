Стало известно, что означает треугольник на этикетке

Что означает треугольник на этикетке — практический совет, как не повредить одежду во время стирки
Этикетки на одежде часто имеют на первый взгляд простые символы, но некоторые из них могут быть непонятны и вызывать сомнения. Однако понимание этих меток является ключом к сохранению вещей в надлежащем состоянии.
Об этом сообщает издание Express.co.uk.
Что означает символ треугольника
Треугольник – один из ключевых символов на этикетках одежды, и его значение всегда связано с использованием отбеливателей. Существует несколько вариантов треугольника, и каждый имеет свою трактовку.
Пустой треугольник. Этот символ означает, что вы можете использовать любой вид отбеливателя для стирки.
Треугольник с крестом. Это запрещает применение любого отбеливателя. Если вы увидите такую отметку, отбеливание может повредить материал.
Треугольник с диагональными линиями. Он указывает на разрешение использовать только бесхлорный отбеливатель.
Треугольник с буквами "CL" и крестом. Такое сочетание четко запрещает применение хлорного отбеливателя, поскольку он может серьезно повредить ткань.
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