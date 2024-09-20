Стало відомо, що означає трикутник на етикетці

Що означає трикутник на етикетці — практична порада, як не пошкодити одяг під час прання
Етикетки на одязі часто мають на перший погляд прості символи, але деякі з них можуть бути незрозумілими й викликати сумніви. Однак, розуміння цих позначок є ключем до збереження речей у належному стані.
Про це повідомляє видання Express.co.uk.
Що означає символ трикутника
Трикутник – один із ключових символів на етикетках одягу, і його значення завжди пов’язане з використанням відбілювачів. Існує кілька варіантів трикутника, і кожен має своє трактування.
Порожній трикутник. Цей символ означає, що ви можете використовувати будь-який вид відбілювача для прання речей.
Трикутник з хрестом. Це забороняє застосування будь-якого відбілювача. Якщо ви побачите таку позначку, відбілювання може пошкодити матеріал.
Трикутник з діагональними лініями. Він вказує на дозвіл використовувати лише безхлорний відбілювач.
Трикутник з літерами "CL" та хрестом. Така комбінація чітко забороняє застосування хлорного відбілювача, оскільки він може серйозно пошкодити тканину.
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