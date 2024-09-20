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Що означає трикутник на етикетці — практична порада, як не пошкодити одяг під час прання

20 вересня 2024 07:03
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Стало відомо, що означає трикутник на етикетці
Жінка біля пральної машини. Фото: РБК-Україна
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Етикетки на одязі часто мають на перший погляд прості символи, але деякі з них можуть бути незрозумілими й викликати сумніви. Однак, розуміння цих позначок є ключем до збереження речей у належному стані. 

Про це повідомляє видання Express.co.uk.

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Що означає символ трикутника

Трикутник – один із ключових символів на етикетках одягу, і його значення завжди пов’язане з використанням відбілювачів. Існує кілька варіантів трикутника, і кожен має своє трактування.

Порожній трикутник. Цей символ означає, що ви можете використовувати будь-який вид відбілювача для прання речей.

Трикутник на етикетці. Фото: hadiach.city
Трикутник на етикетці. Фото: hadiach.city

 Трикутник з хрестом. Це забороняє застосування будь-якого відбілювача. Якщо ви побачите таку позначку, відбілювання може пошкодити матеріал.

Трикутник з хрестом на етикетці. Фото: hadiach.city
Трикутник з хрестом на етикетці. Фото: hadiach.city

Трикутник з діагональними лініями. Він вказує на дозвіл використовувати лише безхлорний відбілювач.

Трикутник з діагональними лініями на етикетці. Фото: hadiach.city
Трикутник з діагональними лініями на етикетці. Фото: hadiach.city

Трикутник з літерами "CL" та хрестом. Така комбінація чітко забороняє застосування хлорного відбілювача, оскільки він може серйозно пошкодити тканину.

Трикутник з літерами "CL" та хрестом. Фото: hadiach.city
Трикутник з літерами "CL" та хрестом. Фото: hadiach.city

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08:05 В Україні ініціювали створення третього національного турніру

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