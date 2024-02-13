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Искусственный интеллект поразил креативом — три интересных идеи для празднования Дня влюбленных

13 февраля 2024 19:01
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Как провести День влюбленных – идеи для свидания
Искусственный интеллект нарисовал влюбленную пару. Фото: сгенерированное ИИ
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Каждый год празднование Дня святого Валентина заставляет влюбленных бегать в поисках креативных решений по просторам интернета и магазинам. Главные вопросы — что подарить и как провести время, чтобы романтично, по-особому и не так, как всегда. Современным людям пригодится искусственный интеллект, который поможет организовать интересное свидание.

Новини.LIVE с помощью чата GPT сделало список из трех предложений, как интересно провести вечер с любимым человеком.

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Свидание с иностранцем

Вечер культурного обмена. Проведите вечер, посвященный обмену культурными обычаями и традициями. Каждый из вас может подготовить что-то особенное из своей культуры — музыку, танцы, блюда или даже рассказы о праздновании Дня влюбленных в вашей стране. Воспользоваться таким предложением могут украинцы, встречающиеся с иностранцами, а также украинцы за рубежом, которые хотят рассказать об Украине новым друзьям.

Свидание
Свидание с иностранцем. Фото: сгенерированное искусственным интеллектом

Можно изменить правила и рассказывать не о странах, а о регионе, в котором ты родился. Следовательно, девушка из Киева будет рассказывать о киевской перепичке, а парень из Чернигова — легенду о пушках.

Побыть детьми

Можно создать дома день приключенческого романтического похода, одним словом — квест. Отправиться в поход в собственной квартире — это странно, но интересно. Вы можете приготовить сэндвичи себе в рюкзаке, а в руки взять газированный напиток.

Создайте маршрут с различными задачами и вызовами, например поиск сокровищ (с использованием вдохновения с картами с непонятными пометками) или романтические гимнастические упражнения (например, найдите способ креативно пройти сквозь дверь). И не забудьте снимать это на видео для своих соцсетей.

День влюбленных
Свидание влюбленных. Фото: сгенерированное искусственным интеллектом

Празднование с друзьями

Есть пары, которые не любят креативного подхода и им трудно каждый год удивлять друг друга. Поэтому в какой-то момент они перестают праздновать День влюбленных. В этом году пригласите друзей и отпразднуйте компанией, это поднимет настроение.

Как вариант вы можете организовать кулинарный конкурс. Предоставьте всем одинаковый набор продуктов и каждый должен приготовить что-нибудь свое. Вместе посмеетесь и попробуете.

День влюбленных
Празднование Дня святого Валентина. Фото: сгенерированное искусственным интеллектом

Напомним, Новини.LIVE узнало, как День святого Валентина будут праздновать одесситы. До войны этот праздник был не только для молодежи, все больше к нему привыкали люди старшего поколения. Но уже два года идет полномасштабная война, которая изменила многое.

отношения
искусственный интеллект
День влюбленных
свидание
идеи

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