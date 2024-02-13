Як провести День закоханих - ідеї для побачення

Штучний інтелект намалював закохану пару. Фото: згенероване ШІ

Щороку святкування Дня святого Валентина змушує закоханих бігати у пошуках креативних рішень просторами інтернету і магазинами. Головні питання — що подарувати і як провести час, аби романтично, по-особливому і не так, як завжди. Сучасним людям в нагоді став штучний інтелект, який допоможе організувати цікаве побачення.

Новини.LIVE за допомогою чату GPT зробило список з трьох пропозицій, як цікаво провести вечір з коханою людиною.

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Побачення з іноземцем

Вечір культурного обміну. Проведіть вечір, присвячений обміну культурними звичаями та традиціями. Кожен із вас може підготувати щось особливе зі своєї культури — музику, танці, страви, або навіть розповіді про святкування Дня закоханих у вашій країні. Скористатися такою пропозицією можуть українці, які зустрічаються з іноземцями, а також українці за кордоном, які хочуть розповісти про Україну новим друзям.

Побачення з іноземцем. Фото: згенероване штучним інтелектом

Також можна змінити правила і розповідати не про країни, а про регіон, в якому ти народився. Відтак, дівчина з Києва розповідатиме про київську перепічку, а хлопець з Чернігова — легенду про гармати.

Побути дітьми

Можна створити вдома день пригодницького романтичного походу, одним словом — квест. Вирушити у похід у власній квартирі — це дивно, але цікаво. Ви можете приготувати сендвічі собі в рюкзак, а в руки взяти газований напій.

Створіть маршрут з різноманітними завданнями та викликами, наприклад, пошук скарбів (з використанням натхнення з картами з незрозумілими позначками) чи романтичні гімнастичні вправи (наприклад, знайдіть спосіб креативно пройти крізь двері). І не забудьте знімати це на відео для власних соцмереж.

Побачення закоханих. Фото: згенероване штучним інтелектом

Святкування з друзями

Є пари, які не люблять креативного підходу і їм важко щороку дивувати одне-одного. Тому в якийсь момент вони перестають святкувати День закоханих. Цьогоріч запросіть друзів і відсвяткуйте компанією, це підійме вам настрій.

Як варіант, ви можете організувати кулінарний конкурс. Надайте всім однаковий набір продуктів і кожен має приготувати щось своє. Разом посмієтесь і посмакуєте.

Святкування Дня святого Валентина. Фото: згенероване штучним інтелектом

Нагадаємо, Новини.LIVE дізналося, як День святого Валентина святкуватимуть одесити. До війни це свято було не лише для молоді, все більше до нього звикали й люди старшого покоління. Але вже два роки триває повномасштабна війна, яка змінила багато чого.