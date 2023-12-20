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Сок, цитрусовые или пилюли — Комаровский развеял миф, как укрепить иммунитет витамином С

20 декабря 2023 14:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сок, цитрусовые или пилюли — Комаровский развеял миф, как укрепить иммунитет витамином С
Врач-педиатр Евгений Комаровский. Фото: Instagram Евгения Комаровского
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Желая укрепить иммунитет в зимний период, люди сразу вспоминают о существовании витамина С и прибегают к разным способам: едят цитрусовые, пьют в больших количествах апельсиновый сок или даже переходят к употреблению специальных таблеток. Впрочем, витамин С никоим образом не связан с укреплением организма — это маркетинговый ход.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский.

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Отвечая на вопрос, что полезнее — сок, цитрусовые или таблетки, Комаровский отмечает, что в случае дефицита витамина С это не имеет особого значения.

"С витамином С у нас нет никаких особых проблем. Если вы там одно яблоко в неделю съели или картошку, у вас уже достаточное количество витамина С", — говорит врач.

По словам врача, разговоры о массовом дефиците витамина С — это миф и маркетинговый ход.

"На самом деле, разговоры о том, что он содержит витамин С, который укрепляет иммунитет, — это все сказки. Витамин С не имеет никакого отношения к укреплению иммунитета, это все маркетинговые ходы", — подчеркивает Комаровский.

Напомним, недавно украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что вспышка микоплазменной пневмонии в Китае повторится и в Украине. По его словам, это происходит из-за изоляции детей во время коронавируса и войны.

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