Сік, цитрусові чи пігулки — Комаровський розвіяв міф, як зміцнити імунітет вітаміном С

Лікар-педіатр Євгеній Комаровський. Фото: Instagram Євгенія Комаровського

Бажаючи зміцнити імунітет в зимовий період, люди відразу згадують про існування вітаміну С та вдаються до різноманітних способів: їдять цитрусові, п'ють у великих кількостях апельсиновий сік чи навіть переходять до вживання спеціальних пігулок. Втім, вітамін С жодним чином не пов'язаний з укріпленням організму — це маркетинговий хід.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів лікар-педіатр Євген Комаровський.

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Відповідаючи на питання, що корисніше — сік, цитрусові чи пігулки — Комаровський наголошує, що у випадку дефіциту вітаміну С це не має особливого значення.

"З вітаміном С у нас немає ніяких особливих проблем. Якщо ви там одне яблуко в тиждень з'їли чи картоплю, у вас вже достатня кількість вітаміну С", — каже лікар.

За словами лікаря, розмови про масовий дефіцит вітаміну С — це міф та маркетинговий хід.

"Насправді, розмови про те, що він містить вітамін С, який зміцнює імунітет — це все казки. Вітамін С не має ніякого відношення до укріплення імунітету, це все маркетингові ходи", — підкреслює Комаровський.

Нагадаємо, нещодавно український лікар-педіатр Євген Комаровський заявив, що спалах мікоплазмової пневмонії в Китаї повториться й в Україні. За його словами, це відбувається через ізоляцію дітей під час коронавірусу та війни.