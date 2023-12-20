Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Сік, цитрусові чи пігулки — Комаровський розвіяв міф, як зміцнити імунітет вітаміном С arrow

Сік, цитрусові чи пігулки — Комаровський розвіяв міф, як зміцнити імунітет вітаміном С

20 грудня 2023 14:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Сік, цитрусові чи пігулки — Комаровський розвіяв міф, як зміцнити імунітет вітаміном С
Лікар-педіатр Євгеній Комаровський. Фото: Instagram Євгенія Комаровського
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Бажаючи зміцнити імунітет в зимовий період, люди відразу згадують про існування вітаміну С та вдаються до різноманітних способів: їдять цитрусові, п'ють у великих кількостях апельсиновий сік чи навіть переходять до вживання спеціальних пігулок. Втім, вітамін С жодним чином не пов'язаний з укріпленням організму — це маркетинговий хід. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів лікар-педіатр Євген Комаровський.

Читайте також:

Комаровський про вітамін С

Відповідаючи на питання, що корисніше — сік, цитрусові чи пігулки — Комаровський наголошує, що у випадку дефіциту вітаміну С це не має особливого значення. 

"З вітаміном С у нас немає ніяких особливих проблем. Якщо ви там одне яблуко в тиждень з'їли чи картоплю, у вас вже достатня кількість вітаміну С", — каже лікар. 

За словами лікаря, розмови про масовий дефіцит вітаміну С — це міф та маркетинговий хід. 

"Насправді, розмови про те, що він містить вітамін С, який зміцнює імунітет — це все казки. Вітамін С не має ніякого відношення до укріплення імунітету, це все маркетингові ходи", — підкреслює Комаровський. 

Нагадаємо, нещодавно український лікар-педіатр Євген Комаровський заявив, що спалах мікоплазмової пневмонії в Китаї повториться й в Україні. За його словами, це відбувається через ізоляцію дітей під час коронавірусу та війни. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста - 80x80

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі