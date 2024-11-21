Семья Мелисс из Италии раскрыла секрет долголетия

Семья долгожителей ежедневно ела одинаковое блюдо — какое
Семья долгожителей из Италии Мелисс ежедневно ела одинаковое блюдо. Вероятно, они нашли секрет здоровой жизни.
Об этом сообщает LADbible.
Что известно о семье долгожителей
Девять братьев и сестер прославились как самая старшая семья в мире. В 2012 году их внесли в Книгу рекордов Гиннеса благодаря совокупному возрасту, который составил 818 лет.
В прошлом году семья Мелисс стала героями документального сериала Netflix Live to 100: Secrets of the Blue Zones.
Чем они питались каждый день
Фирменное блюдо семьи состоит из растительных ингредиентов и насыщено витаминами.
"Каждый день своей жизни они ели на обед одну и ту же пищу. Хлеб на закваске, суп минестроне из трех бобов — густой минестроне с огородными овощами. В нем всегда было три боба: гарбанзо, пинто и белая фасоль. А потом они пили по маленькому бокалу красного вина. И это было не потому, что "моя диета требует этого", нет, им это нравилось", — рассказал эксперт Бюттнер.
Диетолог из Нью-Йорка Саманта Кассетти отметила, что люди, которые живут самую долгую и здоровую жизнь, как правило, съедают от полустакана до стакана бобов ежедневно.
"Стоит также отметить, что в супе используется три вида фасоли и много овощей. Исследования показывают, что употребление 30 уникальных растительных продуктов в неделю может улучшить разнообразие кишечника, что является маркером здорового кишечника. Ваш кишечник регулирует функции здоровья, такие как кровяное давление и уровень холестерина, воспаление, настроение, вес и усвоение питательных веществ, поэтому вы с большей вероятностью проживете дольше и здоровее жизнь, если у вас здоровый кишечник", — рассказала Кассетти.
В каком возрасте умерли Мелисс
За последние годы несколько членов семьи Мелисс ушли из жизни. Самая старшая в семье Консолата Мелисс умерла в 2015 году в возрасте 108 лет, став старейшей жительницей своего города. Ее сестра Клаудина ушла из жизни в 2016 году в возрасте 103 лет, Мария — в 100 лет, а Антонио — в 97.
Напомним, классическое грузинское блюдо "Лобио" из фасоли станет вкусным и питательным дополнением к постному столу. Приготовить его сможет каждый.
Также мы писали, как приготовить салат с фасолью, который дополнит любой зимний стол.
Читайте Новини.LIVE!