Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Сім'я довгожителів щодня їла однакову страву — яку arrow

Сім'я довгожителів щодня їла однакову страву — яку

21 листопада 2024 12:47
Аркадій Пастула - Редактор
Сім'я Меліс із Італії розкрила секрет довголіття
У першому ряду сидять дев’ять братів і сестер родини Меліс. Фото: Ansa/EPA
Аркадій Пастула - Редактор

Сім'я довгожителів з Італії Меліс щодня їла однакову страву. Ймовірно, вони знайшли секрет здорового життя.

Про це повідомляє LADbible.

Читайте також:

Що відомо про сім'ю довгожителів

Дев'ять братів і сестер прославилися як найстарша родина у світі. У 2012 році їх внесли до Книги рекордів Гіннеса завдяки сукупному віку, що становив 818 років.

Минулого року родина Меліс стала героями документального серіалу Netflix Live to 100: Secrets of the Blue Zones.

Чим вони харчувалися щодня

Фірмова страва родини складається з рослинних інгредієнтів і насичена вітамінами.

"Кожного дня свого життя вони їли на обід одну і ту ж їжу. Хліб на заквасці, суп мінестроне з трьох бобів — густий мінестроне з городніми овочами. У ньому завжди було три боби: гарбанзо, пінто і біла квасоля. А потім вони пили по маленькому келиху червоного вина. І це було не тому, що "моя дієта вимагає цього", ні, їм це подобалося", — розповів експерт Бюттнер.

Дієтолог з Нью-Йорка Саманта Кассетті зазначила, що люди, які живуть найдовше і найздоровіше життя, як правило, з'їдають від пів склянки до склянки бобів щодня.

"Варто також зазначити, що в супі використовується три види квасолі та багато овочів. Дослідження показують, що вживання 30 унікальних рослинних продуктів на тиждень може покращити різноманітність кишківника, що є маркером здорового кишківника. Ваш кишківник регулює функції здоров'я, такі як кров'яний тиск і рівень холестерину, запалення, настрій, вагу і засвоєння поживних речовин, тому ви з більшою ймовірністю проживете довше і здоровіше життя, якщо у вас здоровий кишківник", — розповіла Кассетті.

В якому віці померли Меліс

За останні роки декілька членів родини Меліс пішли з життя. Найстарша в родині Консолата Меліс померла у 2015 році у віці 108 років, ставши найстаршою жителькою свого міста. Її сестра Клаудіна пішла з життя у 2016 році у віці 103 років, Марія — у 100 років, а Антоніо — у 97.

Нагадаємо, класична грузинська страва "Лобіо" з квасолі стане смачним і поживним доповненням до пісного столу. Приготувати страву зможе кожен.

Також ми писали, як приготувати салат з квасолею, який доповнить будь-який зимовий стіл.

Італія їжа родина довгожителі секрет довгожительства

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:43 Хотів зґвалтувати 12-річного хлопчика на Одещині — як покарають

12:30 Нововведення від ПриватБанку — що змінили для власників iPhone

12:26 Добровільне повернення на службу із СЗЧ — Рада ухвалила рішення

12:09 Сніг та морози — Діденко попередила про похолодання завтра

12:03 Які продукти на Новий рік і Різдво треба купити вже зараз

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

12:01 Ребров оцінив рівень гри збірної України у Лізі Націй

11:59 За кордон на човнах — на Одещині перекрили канал для ухилянтів

11:52 Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу — які наслідки

11:41 На Одещині ввели нові графіки відключення світла

11:35 Небезпечна активність Сонця — прогноз магнітних бур на сьогодні

12:43 Хотів зґвалтувати 12-річного хлопчика на Одещині — як покарають

12:30 Нововведення від ПриватБанку — що змінили для власників iPhone

12:26 Добровільне повернення на службу із СЗЧ — Рада ухвалила рішення

12:09 Сніг та морози — Діденко попередила про похолодання завтра

12:03 Які продукти на Новий рік і Різдво треба купити вже зараз

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

12:01 Ребров оцінив рівень гри збірної України у Лізі Націй

11:59 За кордон на човнах — на Одещині перекрили канал для ухилянтів

11:52 Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу — які наслідки

11:41 На Одещині ввели нові графіки відключення світла

11:35 Небезпечна активність Сонця — прогноз магнітних бур на сьогодні

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024
Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російська ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо