Сім'я Меліс із Італії розкрила секрет довголіття

Сім'я довгожителів щодня їла однакову страву — яку
Сім'я довгожителів з Італії Меліс щодня їла однакову страву. Ймовірно, вони знайшли секрет здорового життя.
Про це повідомляє LADbible.
Що відомо про сім'ю довгожителів
Дев'ять братів і сестер прославилися як найстарша родина у світі. У 2012 році їх внесли до Книги рекордів Гіннеса завдяки сукупному віку, що становив 818 років.
Минулого року родина Меліс стала героями документального серіалу Netflix Live to 100: Secrets of the Blue Zones.
Чим вони харчувалися щодня
Фірмова страва родини складається з рослинних інгредієнтів і насичена вітамінами.
"Кожного дня свого життя вони їли на обід одну і ту ж їжу. Хліб на заквасці, суп мінестроне з трьох бобів — густий мінестроне з городніми овочами. У ньому завжди було три боби: гарбанзо, пінто і біла квасоля. А потім вони пили по маленькому келиху червоного вина. І це було не тому, що "моя дієта вимагає цього", ні, їм це подобалося", — розповів експерт Бюттнер.
Дієтолог з Нью-Йорка Саманта Кассетті зазначила, що люди, які живуть найдовше і найздоровіше життя, як правило, з'їдають від пів склянки до склянки бобів щодня.
"Варто також зазначити, що в супі використовується три види квасолі та багато овочів. Дослідження показують, що вживання 30 унікальних рослинних продуктів на тиждень може покращити різноманітність кишківника, що є маркером здорового кишківника. Ваш кишківник регулює функції здоров'я, такі як кров'яний тиск і рівень холестерину, запалення, настрій, вагу і засвоєння поживних речовин, тому ви з більшою ймовірністю проживете довше і здоровіше життя, якщо у вас здоровий кишківник", — розповіла Кассетті.
В якому віці померли Меліс
За останні роки декілька членів родини Меліс пішли з життя. Найстарша в родині Консолата Меліс померла у 2015 році у віці 108 років, ставши найстаршою жителькою свого міста. Її сестра Клаудіна пішла з життя у 2016 році у віці 103 років, Марія — у 100 років, а Антоніо — у 97.
Нагадаємо, класична грузинська страва "Лобіо" з квасолі стане смачним і поживним доповненням до пісного столу. Приготувати страву зможе кожен.
Також ми писали, як приготувати салат з квасолею, який доповнить будь-який зимовий стіл.
Читайте Новини.LIVE!