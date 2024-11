Сім'я Меліс із Італії розкрила секрет довголіття

У першому ряду сидять дев’ять братів і сестер родини Меліс. Фото: Ansa/EPA

Сім'я довгожителів з Італії Меліс щодня їла однакову страву. Ймовірно, вони знайшли секрет здорового життя.

Що відомо про сім'ю довгожителів

Дев'ять братів і сестер прославилися як найстарша родина у світі. У 2012 році їх внесли до Книги рекордів Гіннеса завдяки сукупному віку, що становив 818 років.

Минулого року родина Меліс стала героями документального серіалу Netflix Live to 100: Secrets of the Blue Zones.

Чим вони харчувалися щодня

Фірмова страва родини складається з рослинних інгредієнтів і насичена вітамінами.

"Кожного дня свого життя вони їли на обід одну і ту ж їжу. Хліб на заквасці, суп мінестроне з трьох бобів — густий мінестроне з городніми овочами. У ньому завжди було три боби: гарбанзо, пінто і біла квасоля. А потім вони пили по маленькому келиху червоного вина. І це було не тому, що "моя дієта вимагає цього", ні, їм це подобалося", — розповів експерт Бюттнер.

Дієтолог з Нью-Йорка Саманта Кассетті зазначила, що люди, які живуть найдовше і найздоровіше життя, як правило, з'їдають від пів склянки до склянки бобів щодня.

"Варто також зазначити, що в супі використовується три види квасолі та багато овочів. Дослідження показують, що вживання 30 унікальних рослинних продуктів на тиждень може покращити різноманітність кишківника, що є маркером здорового кишківника. Ваш кишківник регулює функції здоров'я, такі як кров'яний тиск і рівень холестерину, запалення, настрій, вагу і засвоєння поживних речовин, тому ви з більшою ймовірністю проживете довше і здоровіше життя, якщо у вас здоровий кишківник", — розповіла Кассетті.

В якому віці померли Меліс

За останні роки декілька членів родини Меліс пішли з життя. Найстарша в родині Консолата Меліс померла у 2015 році у віці 108 років, ставши найстаршою жителькою свого міста. Її сестра Клаудіна пішла з життя у 2016 році у віці 103 років, Марія — у 100 років, а Антоніо — у 97.

