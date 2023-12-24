Семьи больше не традиционны — в Италии разгорелся скандал вокруг вертепа

Вертеп с двумя матерями у Иисуса Христа. Фото: REUTERS

Вокруг вертепа в Италии разгорелся скандал, ведь вместо традиционных Марии и Иосифа установили двух матерей Иисуса Христа. По словам местного священника, таким образом он хотел показать, что "семьи больше не традиционны".

Об этом сообщает Reuters.

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Священник церкви Святых Петра и Павла, близ Неаполя, отец Виталиано Делла Сала встал на защиту однополого вертепа.

"Этой сценой я хотел показать, что семьи больше не традиционны. В наших приходах мы видим все больше детей из новых типов семей, которые являются частью нашего общества, детей разведенных людей, однополых пар, одиноких людей, молодых матерей", — объяснил священник.

Вертеп с двумя матерями у Иисуса Христа. Фото: REUTERS

По данным издания, отец Виталиано Делла Сала известен своей приверженностью ЛГБТ, ведь недавно он заявил, что полностью поддерживает позицию Папы Франциска относительно однополых браков.

Итальянский сенатор Маурицио Гаспарри представитель политпартии "Вперед, Италия" заявил, что эти ясли "оскорбляют всех тех, кто всегда уважал и преданно относился к Святому Семейству".

В свою очередь итальянская ассоциация Pro-Vita & Famiglia ("За жизнь и семью") считает это "опасным, позорным и кощунственным". Недавно это объединение создало петицию с просьбой к епископу Авеллино вмешаться. По их мнению, вертеп противоречит учению Церкви о семье и легализует однополое отцовство и суррогатное материнство. В настоящее время петиция собрала более 21 тыс. подписей.

Вертеп с двумя матерями у Иисуса Христа. Фото: REUTERS

Известно, что в Италии суррогатное материнство незаконно. Также в стране работают над законом, который предусматривает уголовную ответственность уехавших за границу и практикующих суррогатное материнство.

Напомним, что недавно Ватикан издал постановление, одобренное Папой Франциском, что римско-католические священники могут давать благословение однополым парам.