Сім'ї більше не є традиційними — в Італії розгорівся скандал навколо вертепу

Вертеп із двома матерями біля Ісуса Христа. Фото: REUTERS

Навколо вертепу в Італії розгорівся скандал, адже замість традиційних Марії і Йосипа встановили двох матерів Ісуса Христа. За словами місцевого священника, таким чином він хотів показати, що "сім’ї більше не є традиційними".

Про це повідомляє Reuters.

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Священник церкви Святих Петра і Павла, що поблизу Неаполя, отець Віталіано Делла Сала став на захист одностатевого вертепу.

"Цією сценою я хотів показати, що сім’ї більше не є традиційними. У наших парафіях ми бачимо все більше дітей із нових типів сімей, які є частиною нашого суспільства, дітей розлучених людей, одностатевих пар, самотніх людей, молодих матерів", — пояснив священник.

Вертеп із двома матерями біля Ісуса Христа. Фото: REUTERS

За даними видання, отець Віталіано Делла Сала відомий своєю прихильністю до ЛГБТ, адже нещодавно він заявив, що цілком підтримує позицію Папи Франциска щодо одностатевих шлюбів.

Італійський сенатор Мауріціо Гаспаррі представник політпартії "Вперед, Італіє" заявив, що ці ясла "ображають усіх тих, хто завжди поважав і віддано ставився до Святого Сімейства".

Своєю чергою італійська асоціація Pro-Vita & Famiglia ("За життя та сім'ю") вважає це "небезпечним, ганебним і блюзнірським". Нещодавно це об'єднання створило петицію з проханням до єпископа Авелліно втрутитися. На їх думку вертеп суперечить вченню Церкви про сім’ю та легалізує одностатеве батьківство й сурогатне материнство. Наразі петиція зібрала понад 21 тис. підписів.

Вертеп із двома матерями біля Ісуса Христа. Фото: REUTERS

Відомо, що в Італії сурогатне материнство незаконне. Також в країні працюють над законом, який передбачає кримінальну відповідальність тим, хто виїхав за кордон і практикує сурогатне материнство.

Нагадаємо, що нещодавно Ватикан видав постанову, схвалену Папою Франциском, що римо-католицькі священники можуть давати благословення одностатевим парам.