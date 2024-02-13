Скандал с Ивановым и Петровым – реакция журналистки Доротюк

Петров и Иванов публично унизили журналистку. Фото: скриншот

Политтехнологи Сергей Иванов и Владимир Петров на ютуб-канале "Исландия ТВ" уже прославили себя десятком скандалов с известными людьми, в адрес которых выражают унижение. Раскритиковали они и облик журналистки Алины Доротюк, но та не промолчала, а публично заявила свою позицию.

Какого результата она ожидает, эксклюзивно рассказала Новини.LIVE.

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"Я не принимала сразу решение, что я хочу про это публично заявить. Просто это не первый разбор, где упоминалось мое имя у этих двух не очень уважаемых господ. Но мои подруги начали мне сыпать и говорить, что нельзя проходить мимо. Потому что то, что они себе позволяют, касается не только меня в контексте внешности, а всех женщин в Украине", — сказала Доротюк.

Журналистка Алина Доротюк. Фото: инстаграмм Алины Доротюк

Напомним, что Петров и Иванов в эфире обсуждали интервью Алены и начали высмеивать внешность ее и ее гостьи: "Можно попробовать на теплотрассах поискать. Там кто-то достойный может найтись".

"Извините меня, пожалуйста, но на теплотрассах есть красивые люди. И вообще, внешность — это понятие субъективное. Я не обиделась и прошла мимо, потому что привыкла реагировать на хейт, а кто-то посмотрит в зеркало и пойдет к пластическому хирургу. Это нужно было присекать", — добавила журналистка.

Она заметила, что не пожалела о своей публичной реакции. И самое большое удовольствие для нее, когда от Иванова и Петрова отписываются зрители.

"Я следила, что более 3 000 человек отписались от их ютуб-канала. Вот если до трех тысяч человек дошла истина, что эти двое приносят больше негатива, чем чего-то хорошего и полезного в столь сложное время войны, то все было не зря", — подытожила Алина.

Девушка также консультировалась с юристами, но называет правовую систему несовершенной, чтобы наказать мужчин на законодательном уровне за подобные высказывания.

Как мы писали ранее, репер Alyona Alyona думает над тем, как ответить на оскорбление от ведущих YouTube-канала "Исландия" Сергея Иванова и Владимира Петрова. Мужчины публично унизили из-за внешности журналистку Алину Доротюк и Alyona Alyona.

Журналистка Доротюк ответила на публичное унижение блогерами. А еще раньше Ефросинина гневно прокомментировала скандал по поводу унижения Alyona Alyona.