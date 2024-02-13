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Скандал з Івановим і Петровим — чим задоволена журналістка Доротюк, яку принизили

13 лютого 2024 23:50
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Скандал з Івановим і Петровим - реакція журналістки Доротюк
Петров та Іванов публічно принизили журналістку. Фото: скріншот
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Політтехнологи Сергій Іванов і Володимир Петров на ютуб-каналі "Ісландія ТВ" вже прославили себе десятком скандалів з відомими людьми, на адресу яких висловлюють приниження. Розкритикували вони й зовнішність журналістки Аліни Доротюк, але та не промовчала, а публічно заявила свою позицію. 

Якого результату вона очікує, ексклюзивно розповіла Новини.LIVE. 

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"Я ухвалила одразу рішення, що я хочу про це  публічно заявити. Просто це не перший розбір, де згадувалося моє ім'я у цих двох не вельми шановних панів. Але мої подруги почали мені сипати і казати, що не можна проходити повз. Бо те, що вони собі дозволяють, стосується не тільки мене в контексті зовнішності, а всіх жінок в Україні", — сказала Доротюк. 

Доротюк
Журналістка Аліна Доротюк. Фото: інстаграм Аліни Доротюк 

Нагадаємо, що Петров та Іванов в ефірі обговорювали інтерв’ю Альони та почали висміювати її зовнішність та зовнішність її гості: "Можна спробувати на теплотрасах пошукати. Там хтось гідний може знайтися".

"Вибачте мені, будь ласка, але на теплотрасах є вродливі люди. І взагалі зовнішність — це поняття суб'єктивне. Я не образилася і пройшла повз, бо звикла реагувати на хейт, а хтось подивиться в дзеркало і піде до пластичного хірурга. Це треба було присікати", — додала журналістка. 

Вона зауважила, що не пожалкувала про свою публічну реакцію. І найбільше задоволення для неї, коли від Іванова та Петрова відписуються глядачі. 

"Я слідкувала, що понад 3 000 людей відписалися від їхнього ютуб-каналу. От якщо до трьох тисяч людей дійшла істина, що ці двоє приносять більше негативну, ніж чогось гарного і корисного в такий складний час війни, то все було не дарма", — підсумувала Аліна. 

Дівчина також консультувалася з юристами, але називає правову систему недосконалою, щоб покарати чоловіків на законодавчому рівні за подібні висловлювання. 

Як ми писали раніше, реперка Alyona Alyona думає над тим, як відповісти на образу від ведучих YouTube-каналу "Ісландія" Сергія Іванова та Володимира Петрова. Чоловіки публічно принизили через зовнішність журналістку Аліну Доротюк та Alyona Alyona.

Журналістка Доротюк відповіла на публічне приниження блогерами. А ще раніше Єфросиніна гнівно прокоментувала скандал щодо приниження Alyona Alyona.

скандал
журналісти
YouTube
хейт
критика

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