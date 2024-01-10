Приходько впервые за долгое время выпустила песню — блогер Беспалов прокомментировал

Певица Анастасия Приходько в клипе на новую песню "Холодно". Фото: скриншот с YouTube

Скандальный украинский блогер Богдан Беспалов высказался о певице Анастасии Приходько. В частности, мужчина прокомментировал композицию, которую недавно представила артистка, и рассказал, как он в целом относится к этой исполнительнице.

На эту тему Богдан Беспалов высказался на своем канале в YouTube.

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Украинский блогер отметил, что новая композиция певицы стала для него достаточно необычной, ведь он привык, что Анастасия постоянно ходит на разные интервью и что-то кому-то доказывает. Богдан Беспалов обратился к артистке и заявил, что ей очень идет петь.

"В дуэте с другим артистом, лирическая композиция. А для меня это так необычно… Настя Приходько поет, не скандалит, не приходит на очередное интервью до кого-то, никому ничего не доводит, а просто поет. Настя, тебе это очень идет! Я очень надеюсь, что эпоха зашкваров Насти Приходько наконец завершилась. И мы с вами больше не будем слышать и видеть высказывания, разборки, скандалы, оскорбления", — отметил Богдан Беспалов.

Блогер Богдан Беспалов на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, блогер высказал свое мнение касательно отношения к Анастасии Приходько. Мужчина призвал певицу продолжать заниматься творчеством, как раньше, и не скандалить.

"С одной стороны она мне нравится, есть места, где она настоящая правдорубка в ее высказываниях. А с другой стороны — просто думаешь: "Настя, остановись, не делай этого, не говори, просто молчи". Поэтому Настя — 50 на 50, люблю/ненавижу. Но то, что она переключилась на творчество, — это радует. Поэтому создавай, удивляй и не шкварься", — также добавил украинский блогер.

Новая песня Анастасии Приходько

Недавно украинская артистка представила новую композицию под названием "Холодно", которую она спела вместе с другим исполнителем. Стоит отметить, что эта песня получилась достаточно лирической. Сам же артист прокомментировал эту песню, отметив, чему она посвящена.

""Холодно" — это песня о свободе и несокрушимости, о каждом и каждой, кто не бросил родной дом в самые трудные времена. О тех людях, которые не боятся врага, потому что хорошо знают, что все ходят под одним небом", — написал артист SUROV.

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