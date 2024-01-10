Приходько вперше за довгий час випустила пісню — блогер Беспалов прокоментував

Співачка Анастасія Приходько у кліпі на нову пісню "Холодно". Фото: скриншот з YouTube

Скандальний український блогер Богдан Беспалов висловився про співачку Анастасію Приходько. Зокрема, чоловік прокоментував композицію, яку нещодавно презентувала артистка, і розповів, як він загалом ставиться до цієї виконавиці.

На цю тему Богдан Беспалов висловився на своєму каналі в YouTube.

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Богдан Беспалов про нову пісню Анастасії Приходько

Український блогер зазначив, що нова композиція співачки стала для нього досить незвичною, адже він звик, що Анастасія постійно ходить на різні інтерв’ю і щось комусь доводить. Богдан Беспалов звернувся до артистки і заявив, що їй дуже пасує співати.

"У дуеті з іншим артистом, лірична композиція. А для мене це так незвично… Настя Приходько співає, не скандалить, не приходить на чергове інтерв’ю до когось, нікому нічого не доводить, а просто співає. Настю, тобі це дуже пасує! Я дуже сподіваюся, що епоха зашкварів Насті Приходько, нарешті, завершилася. І ми з вами більше не будемо чути і бачити висловлювання, розбірки, скандали, образи", — зазначив Богдан Беспалов.

Блогер Богдан Беспалов на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, блогер висловив свою думку стосовно ставлення до Анастасії Приходько. Чоловік закликав співачку продовжувати займатися творчістю, як раніше, і не скандалити.

"З одного боку вона мені подобається, є місцями, де вона справжня правдорубка в її висловлюваннях. А з іншого боку — просто думаєш: "Настю, зупинися, не роби цього, не говори, просто мовчи". Тому Настя — 50 на 50, люблю/ненавиджу. Але те, що вона переключилася на творчість, — це радує. Тож, створюй, дивуй та не шкварся", — також додав український блогер.

Нова пісня Анастасії Приходько

Нещодавно українська артистка презентувала нову композицію під назвою "Холодно", яку вона заспівала разом з іншим виконавцем. Варто зазначити, що ця пісня вийшла досить ліричною. Сам же артист прокоментував цю пісню, зазначивши, чому вона присвячена.

""Холодно" — це пісня про свободу та незламність, про кожного та кожну, хто не покинув рідний дім у найскрутніші часи. Про тих людей, що не бояться ворога, бо добре знають, що всі ходять під одним небом", — написав артист SUROV.

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