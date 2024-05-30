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Сложная головоломка на логику — исправьте уравнение, переместив одну спичку

30 мая 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Хитрая головоломка со спичками, с которой справятся единицы
Мешает только одна спичка. Фото автора.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

С этой задачей справятся только внимательные игроки, которые дружат с логикой. Нужно сделать уравнение 1+5=2 правильным, переместив только одну спичку.

Головоломку предложил Freshers Live

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Головоломка 1+5=2

 

Сложная головоломка на логику — исправьте уравнение, переместив одну спичку - фото 1
Рисунок: Freshers Live

Превратите это бессмысленное уравнение в правильное. Сосредоточьтесь и будьте внимательны.

Что дает разгадывание головоломок со спичками

  • Развитие навыков критического мышления. Головоломки требуют от вас использования логики для их решения. Потому они могут улучшить способность анализировать ситуацию и творчески мыслить.
  • Улучшение пространственного мышления. Манипуляция и перестановка объектов могут улучшить способности к пространственному мышлению.
  • Улучшение сосредоточенности. Разгадка головоломок требует сосредоточенности и концентрации, ведь даже небольшая ошибка может сделать всю головоломку неразрешимой.
  • Обеспечение умственной тренировки. Головоломки — это интересный способ испытать мозг и поддерживать его активным.

Уверены, что вы уже разгадали головоломку. Если нет, то не унывайте. Теперь будет правильный ответ.

Делаем раз

 

Сложная головоломка на логику — исправьте уравнение, переместив одну спичку - фото 2
Рисунок: Freshers Live

Правильный ответ

 

Сложная головоломка на логику — исправьте уравнение, переместив одну спичку - фото 3
Рисунок: Freshers Live

Также предлагаем разгадать еще две спичечные головоломки — здесь и здесь.

математика
интеллект
тест
головоломка
тест на внимательность
задача

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