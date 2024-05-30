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Складна головоломка на логіку — виправте рівняння, пересунувши один сірник

30 травня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Хитра головоломка з сірниками, з якою впораються одиниці
Заважає лише один сірник. Фото автора.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

З цим завданням впораються лише уважні гравці, які дружать з логікою. Потрібно зробити рівняння 1+5=2 правильним, пересунувши лише один сірник.

Головоломку запропонував Freshers Live

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Головоломка 1+5=2

 

Складна головоломка на логіку — виправте рівняння, пересунувши один сірник - фото 1
Малюнок: Freshers Live

Перетворіть це безглузде рівняння на правильне. Будьте пильними та уважними. 

Що дає розгадування головоломок з сірниками

  • Розвиток навичок критичного мислення. Головоломки вимагають від вас використання логіки для їх розв’язання. Тому вони можуть покращити здатність аналізувати ситуацію та творчо мислити.
  • Покращення просторового мислення. Маніпуляції та перестановка об’єктів можуть покращити здібності до просторового мислення.
  • Поліпшення зосередженості. Розгадка головоломок вимагає зосередженості та концентрації, адже навіть невелика помилка може зробити всю головоломку нерозв’язною.
  • Забезпечення розумового тренування. Головоломки — це цікавий спосіб випробувати мозок та підтримувати його активним.

Впевнені, що ви вже розгадали головоломку. Якщо ні, то не сумуйте. Зараз буде правильна відповідь.

Робимо раз

 

Складна головоломка на логіку — виправте рівняння, пересунувши один сірник - фото 2
Малюнок: Freshers Live

Правильна відповідь

 

Складна головоломка на логіку — виправте рівняння, пересунувши один сірник - фото 3
Малюнок: Freshers Live

Також пропонуємо розгадати ще дві сірникові головоломки — тут і тут.

математика
інтелект
тест
головоломка
тест на уважність
задача

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