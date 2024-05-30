Хитра головоломка з сірниками, з якою впораються одиниці

Складна головоломка на логіку — виправте рівняння, пересунувши один сірник
30 травня 2024 07:25
Заважає лише один сірник. Фото автора.
З цим завданням впораються лише уважні гравці, які дружать з логікою. Потрібно зробити рівняння 1+5=2 правильним, пересунувши лише один сірник.
Головоломку запропонував Freshers Live
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Головоломка 1+5=2
Перетворіть це безглузде рівняння на правильне. Будьте пильними та уважними.
Що дає розгадування головоломок з сірниками
- Розвиток навичок критичного мислення. Головоломки вимагають від вас використання логіки для їх розв’язання. Тому вони можуть покращити здатність аналізувати ситуацію та творчо мислити.
- Покращення просторового мислення. Маніпуляції та перестановка об’єктів можуть покращити здібності до просторового мислення.
- Поліпшення зосередженості. Розгадка головоломок вимагає зосередженості та концентрації, адже навіть невелика помилка може зробити всю головоломку нерозв’язною.
- Забезпечення розумового тренування. Головоломки — це цікавий спосіб випробувати мозок та підтримувати його активним.
Впевнені, що ви вже розгадали головоломку. Якщо ні, то не сумуйте. Зараз буде правильна відповідь.
Робимо раз
Правильна відповідь
Також пропонуємо розгадати ще дві сірникові головоломки — тут і тут.
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