Головокружительная головоломка — найдите 9 среди 6 за пять секунд

Где спряталась девятка? Фото: instantprint

Если вы можете быстро найти девятку, которая прячется среди рядов шестерок в оптической иллюзии, то имеете высокий IQ. Но эта задача покоряется лишь единицам.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "Хитрая девятка"

Каждый видит ряды белых шестерок на голубом фоне, но только люди со сверхвысоким IQ могут заметить девятку.

Изображение Instant Print может выглядеть простым, но внутри скрывается трудно уловимое число, ведь это перевернутая версия шести.

Чем полезны оптические иллюзии и головоломки

Когнитивная стимуляция. Мозг получает вызов, способствующий умственной ловкости и гибкости.

Мозг получает вызов, способствующий умственной ловкости и гибкости. Навыки решения проблем. Регулярные занятия улучшают аналитическое мышление и способности.

Регулярные занятия улучшают аналитическое мышление и способности. Креативность. Головоломки поощряют мыслить нестандартно, способствуя творчеству и инновационным процессам мышления.

Головоломки поощряют мыслить нестандартно, способствуя творчеству и инновационным процессам мышления. Усиление внимания. Работа с оптическими иллюзиями и головоломками требует сосредоточенности.

Работа с оптическими иллюзиями и головоломками требует сосредоточенности. Снятие стресса. Приятный характер головоломок может действовать как форма релаксации.

Не паникуйте, если вы не заметили девятку за пять секунд. Испытайте себя в других головоломках.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали интересную оптическую иллюзию по поиску игуаны, которую могут найти только 5% людей. Также давали сложную задачу, предлагая найти три отличия между рисунками всего за 20 секунд.